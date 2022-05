Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix heeft het voor ouders gemakkelijker gemaakt om iets op de tv te zetten voor hun kinderen, of het heeft het voor kinderen gemakkelijker gemaakt om te beslissen wat ze moeten kijken.

De streaminggigant heeft in principe een shuffle-optie geïntroduceerd voor zijn jongere kijkers. Genaamd"Mystery Box", de nieuwe functie is nu beschikbaar op Netflix Kids. Vergelijkbaar met de "Play Something" -functie voor volwassen abonnees, zal Mystery Box een nieuwe titel serveren die kijkers in het verleden niet hebben bekeken. Het zou vergelijkbaar moeten zijn met shows die uw kinderen al hebben gezien en genoten.

Om de Mystery Box te proberen, selecteert u het profiel van een kind op Netflix. Het maakt niet uit vanaf welk apparaat je kijkt. Ga vervolgens naar de "Favorietenrij" bovenaan de startpagina en ga met de muis over "Mystery Box" om nieuwe titelsuggesties te zien. Volgens Netflix zal Mystery Box je één nieuwe titel per dag laten zien.

Netflix openen. Log in op een kinderprofiel. Zoek de "favorietenrij" voor kinderen op de homepage. Beweeg met de muis over de fonkelende "mystery box" om een titel te zien.

Meer hulp nodig? Zie de ondersteuningspagina van Netflix.

Netflix Kids is een "ervaringsprofiel" met een vereenvoudigde look en feel, aldus Netflix.

Het verwijdert de toegang tot accountinstellingen, speelt alleen tv-programma's en films af die zijn geselecteerd voor kinderen, en bevat geen Netflix Games. Om Netflix Kids te kiezen:

Selecteer Kids wanneer u een profiel aanmaakt. Of, ga naar de Weergavebeperkingen van een profiel en selecteer De Netflix Kids-ervaring weergeven met titels alleen voor kinderen.

Volgens Netflix, als u een volwassenheidsclassificatie selecteert die verder gaat dan het niveau dat is toegestaan voor Netflix Kids, dan zal de Kids-ervaring niet worden toegepast op dat profiel.

Zeker! Waarom niet? Hebben uw kinderen moeite om te beslissen wat ze willen kijken? Of misschien wilt u niet voor hen beslissen? Dat is het perfecte moment om Mystery Box te proberen. Vindt u het niks? Gebruik het dan niet. We hebben allemaal wel eens uren gescrolld om iets te vinden om te kijken. Maar kinderen hebben daar het geduld niet voor. Mystery Kids lijkt dus ideaal voor die situaties.

Geschreven door Maggie Tillman.