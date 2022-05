Black Mirror seizoen 6: alles wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na drie jaar is er een nieuw seizoen van Black Mirror in ontwikkeling bij Netflix, volgens een nieuw rapport.

Variety meldde dat seizoen zes aan de gang is en meer afleveringen zal hebben dan seizoen vijf - dat in 2019 in première ging en slechts drie afleveringen had en Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace en Miley Cyrus in de hoofdrollen had. De dramaserie, die meerdere afleveringen heeft van meer dan 60 minuten lang, is geschreven in een anthologie televisieformaat.

Met andere woorden, elke aflevering van Black Mirror verkent een ander genre en maakt gebruik van nieuwe verhalen, personages, acteurs en instellingen - hoewel de meeste zich afspelen in een dystopie.

Er zijn tot nu toe weinig details over het volgende seizoen van Black Mirror, maar Variety merkte op dat het meer "filmisch in omvang" zal zijn en dat Banijay Rights - de distributietak van het bedrijf dat de rechten op Black Mirror bezit - de show aan Netflix heeft gelicentieerd. Black Mirror begon op het Britse Channel 4, waar het twee seizoenen werd uitgezonden, voordat het naar Netflix ging en een wereldwijde hit werd.

Pocket-lint heeft contact opgenomen met Netflix en Banijay Rights voor een reactie, maar geen van beide heeft nog bevestigd dat seizoen zes in de maak is - laat staan wanneer het beschikbaar zal zijn.

Black Mirror zal naar verluidt terugkeren naar Netflix, met seizoen zes dat wereldwijd in première zal gaan op de videostreamingdienst.

Je moet de eerste vijf seizoenen van Black Mirror bekijken om seizoen zes echt te ervaren. Maar aangezien het een anthologieserie is, hoef je technisch gezien geen eerdere afleveringen van Black Mirror te bekijken om te begrijpen wat er gebeurt. Maar, zoals we al zeiden, het is de moeite waard om het dystopische drama opnieuw te bekijken voor de lol ervan en om seizoen zes nog specialer te maken wanneer het arriveert.

Geschreven door Maggie Tillman.