Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix heeft naar verluidt de lancering van een ad-ondersteund lidmaatschapsniveau vervroegd. Het is nu van plan om de goedkopere tier al "aan het einde van 2022" aan te bieden.

De streamingdienst overweegt al een tijdje een apart abonnementsniveau, waarbij Netflix-oprichter Reed Hastings onlangs heeft toegegeven dat het "heel open staat voor het aanbieden van nog lagere prijzen met reclame, als een keuze van de consument". Hij suggereerde echter ook dat de plannen "het komende jaar of twee" zouden kunnen duren voordat ze werkelijkheid worden. Nu lijkt het erop dat ze zijn versneld.

Naar verluidt hebben werknemers een interne memo ontvangen met details over de lanceringsplannen van de nieuwe tier, die door twee ontvangers is gedeeld met de New York Times. Het onthult de intentie om het in de laatste drie maanden van dit jaar te introduceren.

De timing is logisch. Netflix heeft de laatste tijd een aanzienlijk aantal abonnees verloren, niet in het minst omdat we allemaal uit lockdowns komen en niet meer zoveel tijd thuis doorbrengen. Het bedrijf geeft ook de schuld aan het delen van wachtwoorden tussen huishoudens - iets wat ook in de memo wordt herhaald, met hardhandige maatregelen die op stapel staan.

Bovendien heeft Netflix zijn prijzen wereldwijd verhoogd, in een tijd waarin de kosten van levensonderhoud voor velen snel stijgen.

Een goedkopere versie kan zeer aantrekkelijk zijn voor mensen die het zich niet kunnen veroorloven een abonnement te nemen tegen de onlangs verhoogde tarieven, zelfs als dat betekent dat ze advertenties moeten accepteren.

Geschreven door Rik Henderson.