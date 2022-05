Drive to Survive vernieuwd voor seizoen 5 en 6 door Netflix

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Net als het F1-seizoen 2021 eindigde ook de laatste reeks van Netflix' lopende documentaireserie Formula 1: Drive to Survive eerder dit jaar op spectaculaire wijze geëindigd.

Nu is bevestigd dat er een nieuw seizoen van de show komt, over de huidige gang van zaken in de autosport. En, wat meer is, Netflix heeft aangekondigd dat het volgend jaar ook zal doorgaan.

Seizoen 5 en 6 nemen ons mee tot het einde van het F1-seizoen 2023. En als je hebt gekeken naar de race-actie ontvouwen tot nu toe, zult u weten dat er nog meer wendingen te komen (geen woordspeling bedoeld).

Ferrari's heropstanding als een concurrerend team zal hopelijk geweldige televisie maken, hoewel Lewis Hamilton en Mercedes-fans misschien beter wegkijken - althans voor de eerste paar afleveringen.

Netflix heeft ook aangekondigd dat seizoen 5 vanaf 2023 beschikbaar zal zijn op het platform. Er is nog geen concrete lanceringsdatum, maar we verwachten dat het eerder in het jaar beschikbaar zal zijn. Dat komt omdat seizoen 4 in de eerste twee weken van maart dit jaar arriveerde, dus het zal waarschijnlijk rond hetzelfde tijdsbestek zijn.

Seizoen 6 zal zeker begin 2024 uitkomen.

Je kunt de meeslepende eerste vier seizoenen van Drive to Survive nu bekijken op Netflix.

Geschreven door Rik Henderson.