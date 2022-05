Cobra Kai Seizoen 5 release datum en alles wat je moet weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Cobra Kai is een van onze favoriete shows op Netflix. Die mix van nostalgie, diep gehaakt in de Karate Kid-films, geeft een invalshoek voor degenen onder ons die zich de originelen herinneren, terwijl nieuwkomers worden vermaakt met de personages.

Met Cobra Kai Seizoen 4 gedaan en afgestoft, hebben we nu details die samenkomen voor Seizoen 5 - en dit is alles wat je moet weten.

Seizoen 5 van Cobra Kai zal beschikbaar zijn op 9 september. Het zal worden gestreamd op Netflix en, net als in de vorige seizoenen, verwachten we dat alle afleveringen vanaf die datum beschikbaar zullen zijn.

Dit is eerder dan iedereen had verwacht - aangezien er werd verwacht dat het rond Nieuwjaar zou debuteren. Het is nog niet bevestigd, maar we verwachten dat er 10 afleveringen zullen zijn.

Dat is iets waar we minder over hebben gehoord en als je seizoen 4 niet hebt gekeken, dan staan er hieronder spoilers, dus ga in plaats daarvan over iets anders lezen.

Seizoen 4 eindigt in dramatische stijl: Cobra Kai wint het 51ste Jaarlijkse All Valley Karate Kampioenschap en het was meer dan een toernooi - er was een deal dat de verliezende dojo zou sluiten. Voeg daarbij het feit dat John Kreese erin geluisd wordt door Terry Silver en gearresteerd aan het einde van Seizoen 4 - en de plotlijnen zijn gelegd voor een nieuwe richting voor het verhaal.

Miguel verlaat de stad aan het einde van seizoen 4 om zijn roots te achterhalen en dat betekent dat Johnny en Robby naar Mexico gaan om op hem te jagen, terwijl Danny LaRusso gezworen heeft Cobra Kai te verslaan. Wat we wel weten is dat Chozen een veel grotere rol lijkt te krijgen in de strijd tegen Terry Silver.

Er zijn nieuwe allianties, oude rivaliteiten en veel actie op komst - we weten alleen nog niet hoe het allemaal zal uitpakken.

Ja, en die kan je hieronder vinden.

We hebben geen volledige ciselijst voor Seizoen 5, maar de trailers laten veel van de bekende personages zien, waaronder:

Ralph Macchio - Danny LaRusso

William Zabka - Johnny Lawrence

Xolo Mariduena - Miguel Diaz

Tanner Buchanan - Robby Keene

Mary Mouser - Samantha LaRusso

Peyton List - Tory Nichols

Thomas Ian Griffith - Terry Silver

Yuji Okumoto - Chozen

Op dit moment weten we nog niet welke nieuwe personages er zullen verschijnen en hoe de gebeurtenissen passen in de Karate Kid lore - maar er kan de komende maanden meer bekend worden gemaakt.

Wat is het beste streamingapparaat voor uw tv? Onze topaanbeveling is de Amazon Fire TV Stick 4K Max. Ook uitstekend zijn de Google Chromecast met Google TV, de Roku Express 4K, de Apple TV 4K en de Amazon Fire TV Stick.

Zoals we al zeiden in onze gids voor seizoen 4, is de beste manier om van Cobra Kai te genieten om eerst alle Karate Kid-films te bekijken, omdat die de context biedt voor veel van de relaties in Cobra Kia en de geschiedenis van veel van de personages geeft.

Belangrijk is dat het origineel van The Karate Kid de context biedt voor de hele premisse van Cobra Kia, en dus essentieel is om te bekijken.

The Karate Kid Part II (1986) is belangrijke context voor Cobra Kai Seizoen 3, terwijl The Karate Kid Part III Terry Silver introduceert die belangrijk is voor Cobra Kai Seizoen 4 en Seizoen 5, dus die moet je ook kijken.

Netflix heeft dan alle seizoenen 1-4 voor u om online te kijken, dus je bent goed om te gaan.

Geschreven door Chris Hall.