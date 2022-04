Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix heeft lang in de anti-advertentie hoek gezeten, vaak ontkennend dat het ooit een advertentie-ondersteunde streaming tier zou introduceren. Maar nu is het aan het terugkrabbelen.

Ook: Netflix tips en trucs: Hoe je binge-watching onder de knie krijgt

Netflix mede-oprichter en co-CEO Reed Hastings zei op het eerste kwartaal van het bedrijf winst call dat het bedrijf is "heel open voor het aanbieden van nog lagere prijzen met reclame, als een keuze van de consument".

Het overweegt nu de optie en probeert het uit te zoeken "in het komende jaar of twee". Hastings heeft toegegeven dat een advertentie-ondersteunde tier een enorme verandering zou zijn voor de streaming gigant, maar hij gelooft nu dat advertenties "veel zin" hebben voor consumenten die "graag een lagere prijs willen hebben en advertentietolerant zijn". Naast advertenties, besprak co-CEO Ted Sarandos ook een stap in live sport - iets wat het eerder botweg verwierp. Volgens Deadline, zei hij: "Ik zeg niet dat we nooit sport zullen doen, maar we zullen een pad moeten zien om er een grote inkomstenstroom en een grote winststroom mee te laten groeien".

Houd in gedachten dat Netflix onlangs meldde dat het voor het eerst in tien jaar abonnees verloor, en het overweegt zelfs manieren om het delen van wachtwoorden te beperken om zijn bottom line te helpen. De concurrentie - met inbegrip van Hulu, Peacock, en zelfs HBO Max - bieden allemaal plannen die consumenten minder of niets laten betalen in ruil voor het weergeven van advertenties. Zelfs Disney+ is van plan om tegen het einde van het jaar een advertentie-ondersteunde optieuit te brengen .

Geschreven door Maggie Tillman.