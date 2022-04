Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix kondigde onlangs een prijsstijging voor abonnees aan, en nu het voor het eerst in tien jaar abonnees heeft verloren, begint het na te denken over hoe het delen van wachtwoorden van invloed is op zijn bottom line.

In maart liet Netflix doorschemeren dat het manieren overweegt om het delen van wachtwoorden te voorkomen, en in zijn winstgesprek over het eerste kwartaal en brief aan de aandeelhouders in april onthulde Netflix dat zijn dienst wordt gedeeld met meer dan 100 miljoen "extra huishoudens" - 30 miljoen daarvan bevinden zich in de VS en Canada. Dat betekent dat er een ton mensen is die niet betalen voor Netflix, maar nog steeds toegang hebben tot de streamingdienst door in te loggen met de referenties van een vriend of geliefde. Netflix onthulde ook dat het in het eerste kwartaal van 2022 ongeveer 200.000 abonnees verloor, een enorm contrast met de miljoenen toevoegingen per kwartaal in het afgelopen jaar.

Het bedrijf gaf de schuld aan het delen van wachtwoorden, concurrentie van online diensten zoals Disney+ en Prime Video, en het besluit om de service in Rusland te stoppen. Maar het delen van wachtwoorden is misschien wel het meest interessant.

Kijk naar wat Netflix zei in zijn brief over de winst van het eerste kwartaal aan de aandeelhouders:

"Ten eerste wordt het steeds duidelijker dat het tempo van de groei in onze onderliggende adresseerbare markt (breedbandhuizen) gedeeltelijk afhankelijk is van factoren die we niet rechtstreeks in de hand hebben, zoals de opname van aangesloten tv's (aangezien het grootste deel van ons kijken op tv's gebeurt), de adoptie van on-demand entertainment, en datakosten. Wij geloven dat deze factoren mettertijd zullen blijven verbeteren, zodat alle breedbandhuishoudens potentiële Netflix-klanten zullen zijn. Ten tweede schatten wij dat, naast onze 222 miljoen betalende huishoudens, Netflix wordt gedeeld met meer dan 100 miljoen extra huishoudens, waaronder meer dan 30 miljoen in de UCAN-regio. Het delen van accounts als percentage van ons betalend lidmaatschap is in de loop der jaren niet veel veranderd, maar in combinatie met de eerste factor betekent dit dat het moeilijker is om het lidmaatschap in veel markten te laten groeien - een probleem dat werd verdoezeld door onze COVID-groei."

En in een video met betrekking tot de winst over het eerste kwartaal, zei Netflix co-CEO Reed Hasting het volgende:

"We zijn bezig met hoe we delen te gelde kunnen maken. . . . Weet je, we denken daar al een paar jaar over na. Maar weet je, toen we snel groeiden, had het niet de hoogste prioriteit om aan te werken. En nu werken we er super hard aan. Vergeet niet, dit zijn meer dan 100 miljoen huishoudens die er al voor kiezen om Netflix te bekijken. Ze houden van de service. We moeten gewoon in zekere mate voor hen betaald krijgen."

Netflix COO en CPO Greg Peters zei ook in de video: "Als je een zus hebt die in een andere stad woont, en je wilt Netflix met haar delen, dan is dat geweldig. ... . . We proberen dat delen niet te verbieden. Maar we gaan je vragen om een beetje meer te betalen om met haar te kunnen delen, zodat zij het voordeel en de waarde van de service krijgt, maar wij krijgen ook de waarde van de inkomsten in verband met dat kijken".

Vergeet niet dat Netflix in Chili, Costa Rica en Peru een functie aan het testen is waarbij abonnees tegen lagere prijzen "subaccounts" kunnen toevoegen voor maximaal twee personen buiten hun huishouden. Peters suggereerde echter in zijn earnings call video dat Netflix nog steeds "door een jaar of zo van iterating" moet gaan voordat het wereldwijd (inclusief in de VS) een functie uitrolt die van invloed zou zijn op het delen van wachtwoorden.

Geschreven door Maggie Tillman.