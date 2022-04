Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix introduceert een nieuwe manier voor u om de streamingdienst te vertellen wat u echt leuk vond, om het te helpen uw homepage beter te cureren met meer relevante aanbevelingen.

Het heeft een "Two Thumbs Up" -knop aangekondigd die zich zal voegen bij de bestaande Thumbs Up- en Thumbs Down-besturingselementen die Netflix al aan abonnees biedt, zodat ze kunnen aangeven of ze iets leuk of niet leuk vonden.

De Two Thumbs Up gaat een stap verder dan de bestaande Thumbs Up en Down knoppen op Netflix, omdat het abonnees in staat stelt om de streaming service te vertellen wanneer ze echt genoten hebben van een film of show.

Dit is iets waar volgens het bedrijf veel om wordt gevraagd. Houd in gedachten dat Netflix eerder een beoordelingssysteem met vijf sterren aanbood dat aangaf hoe het aanbevelingen aan abonnees voorstelde, maar het verving dat systeem in 2017 door het huidige duimen omhoog / duimen omlaag-systeem. (Pro tip: als u vindt dat Netflix nooit iets voorstelt dat u echt leuk vindt, kunt uhieruw beoordelingen bekijken en bewerken).

Netflix's Two Thumbs Up-knop is te vinden naast de knoppen Thumbs Up en Thumbs Down. Tik erop bij een programma wanneer u meer films en shows wilt zien die vergelijkbaar zijn of dezelfde acteurs hebben. Dus, bijvoorbeeld, als je Bridgerton leuk vond, kun je meer programma's of films met de cast zien.

"Beschouw Double Thumbs Up als een manier om je aanbevelingen te verfijnen om nog meer series of films te zien die zijn beïnvloed door waar je van houdt", legde Netflix uit in een blogpost. "Een Thumbs Up laat ons nog steeds weten wat je leuk vond, dus we gebruiken deze reactie om vergelijkbare aanbevelingen te doen. Maar een Double Thumbs Up vertelt ons wat je leuk vond en helpt ons om nog specifieker te worden met je aanbevelingen."

Netflix's Two Thumbs Up-knop zal vanaf 11 april 2022 beschikbaar zijn op Netflix-web-, tv-, Android- en iOS-interfaces.

Geschreven door Maggie Tillman.