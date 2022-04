Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een tweedelige documentaireserie over de Britse beroemdheid en roofzuchtige pedofiel Jimmy Savile is nu beschikbaar op Netflix .

Het is geen comfortabel horloge, maar de ongekende toegang tot een schat aan archiefbeelden maakt het een fascinerend, zelfs belangrijk horloge. Dat is de reden waarom het momenteel wereldwijd populair is.

Hier leest u hoe u Jimmy Savile: A British Horror Story en een paar andere gerelateerde programma's kunt bekijken.

Jimmy Savile: A British Horror Story is een nieuwe true crime-documentaire gemaakt door Netflix en onderzoekt de zaak van Savile - een tv-presentator, liefdadigheidsinzamelingsactie en DJ in het VK - die na zijn dood werd ontmaskerd als een roofzuchtige pedofiel en zedendelinquent in 2011 toen meer dan 400 mensen naar voren kwamen met verhalen over misbruik. De vermeende incidenten vonden plaats over een periode van meer dan 50 jaar, terwijl Savile in de publieke belangstelling bleef en zelfs een goede vriend werd van de Britse koninklijke familie.

De documentaire laat zien hoe hij het zo lang geheim heeft weten te houden, terwijl hij in tv-optredens al die tijd hintte naar zijn donkere kant, en hoe niemand erachter kwam totdat het veel te laat was.

Als Netflix-programma is de serie exclusief te zien op de streamingdienst. Je hebt dus een Netflix-abonnement nodig.

Er zijn twee afleveringen van Jimmy Savile: A British Horror Story - de eerste is 79 minuten lang, de tweede 91 minuten.

Jimmy Savile heeft enorm veel programma's gemaakt, voornamelijk voor de BBC, hoewel veel ervan om een goede reden niet op streamingdiensten kan worden bekeken.

Bijvoorbeeld, BBC Four's herhaling van klassieke Top of the Pops-afleveringen in het VK slaat afleveringen over die worden gehost door Savile.

Probeer echter de Savile-documentaire van Louis Theroux te bekijken (op BBC iPlayer in het VK en verschillende streamingdiensten in de VS).

Nadat hij Jimmy Savile voor zijn dood oorspronkelijk had geïnterviewd voor een documentaire over Louis Theroux Meets..., wordt in deze herziene aflevering gekeken waarom de tv-presentator, net als vele anderen, erin slaagde om Theroux de les te lezen.

Je kunt de trailer van de Jimmy Savile Netflix-serie hieronder bekijken.

Geschreven door Rik Henderson.