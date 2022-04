Hoe je de Return to Space-documentaire van Elon Musk kunt bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Houd van hem of haat hem, Elon Musk is waarschijnlijk een naam die je hebt gehoord. Of dat nu komt door Tesla , zijn rol in het bestuur van Twitter, of misschien - en waarschijnlijker als je dit leest - zijn SpaceX-inspanningen.

Als het de SpaceX Elon Musk is waarin je geïnteresseerd bent, is er een documentaire die je aan je kijklijst wilt toevoegen: Return to Space. Hier leest u hoe u het kunt bekijken, waar het over gaat en al het andere dat u moet weten.

De Return to Space-documentaire van Elon Musk is op 7 april 2022 op Netflix uitgebracht en is nu te bekijken op het streamingplatform.

Return to Space is een Netflix-documentairefilm, dus je moet een Netflix-abonnement hebben om deze te kunnen bekijken. Het is vermeldenswaard dat het de classificatie 15 heeft, dus als je meerdere profielen hebt, zorg er dan voor dat je ernaar zoekt op een profiel met de juiste rechten.

De documentaire Return to Space gaat helemaal over de SpaceX-missie van Elon Musk, waarbij NASA-veteranen Bob Behnken en Doug Hurley naar het internationale ruimtestation ISS gingen met Musks privéraket en ruimtevaartuig.

De film volgt de astronauten en hun families in de aanloop naar de missie, evenals de missie zelf, en neemt kijkers mee op de rit naar het internationale ruimtestation.

Het bevat ook beelden van achter de schermen vanaf de grond tijdens de missie, waaronder Musk zelf, en het benadrukt de zorgen van de families en de risico's die bij missies als deze komen kijken.

De Return to Space-film duurt 2 uur en 8 minuten.

Ja, Netflix heeft een trailer uitgebracht voor de documentaire Return to Space voorafgaand aan de release op 7 april 2022. Je kunt hem hieronder bekijken.

Geschreven door Britta O'Boyle.