Drive to Survive seizoen 5: Alles wat we tot nu toe weten

(Pocket-lint) - De Drive to Survive-serie van Netflix is briljant. De focus ligt op Formule 1, maar we zouden niet zeggen dat je een Formule 1-fan hoeft te zijn om het te waarderen. Je zou zelfs kunnen ontdekken dat je de serie meer leuk vindt dan een die-hard F1-fan, omdat je misschien niet per se de resultaten van sommige races kent, wat de afleveringen spannender maakt. Ondertussen krijgen F1-fans de dingen vanuit een ander perspectief te zien. Het is een win-win.

Door te focussen op het drama op en naast de baan, heeft Drive to Survive ons een goed inzicht gegeven in de laatste vier F1-seizoenen, de teams en de coureurs, maar zal het zo blijven? Hoewel een seizoen vijf van Drive to Survive nog moet worden bevestigd, zijn er aanwijzingen dat dit gebeurt.

Dit is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over Drive to Survive seizoen 5.

Een seizoen 5 van Drive to Survive moet nog worden bevestigd, hoewel we verwachten dat dit zal gebeuren. Seizoen 4 werd pas in augustus 2021 door Netflix bevestigd en werd vervolgens in maart 2022 uitgebracht.

Het zou niet zo verwonderlijk zijn om een vergelijkbare tijdlijn voor seizoen 5 te zien. Het kan een paar maanden duren voordat wordt bevestigd dat dit gebeurt, maar als dat het geval is, verwachten we dat het rond maart 2023 wordt uitgebracht. het F1-seizoen van 2022 om te eindigen en de definitieve productie te gebeuren.

Netflix was in Barcelona voor de pre-season tests en dat was waarschijnlijk niet alleen voor de lol, dus een seizoen 5 ziet er veelbelovend uit. Planet Sport tweette een foto met bewijs van de aanwezigheid van streamingplatforms, wat aanvankelijk tot speculatie leidde.

Seizoen vier is nog niet uit, maar het lijkt erop dat Netflix seizoen vijf van Drive to Survive al aan het filmen is in Barcelona... #F1 pic.twitter.com/QERogUpkBB — Planet Sport (@PlanetSportcom) 1 maart 2022

Sindsdien spraken Drive to Survive-producenten met The Radio Times . In het interview vertelde producer James Gay-Rees aan de publicatie: "Ik was afgelopen weekend in Barcelona [voor F1-tests] en zat met Christian [Horner] en Toto [Wolff] en ze zeiden: 'We zijn hier weer, het is weer begonnen'"

Toen hem rechtstreeks werd gevraagd naar een seizoen 5, zei Gay-Rees: "We hopen het. We praten er nog steeds over. Het is duidelijk dat het seizoen nadert, dus we zullen proberen het voor elkaar te krijgen. Het is in discussie."

Collega-producer, Paul Martin, vertelde toen aan The Radio Times: "Hij was eigenlijk niet in Barcelona voor zijn vakantie!"

Martin voegde toe: "Als de eetlust er is, denk ik dat het kan rennen en rennen."

Als we worden getrakteerd op een Drive to Survive-seizoen 5, kun je volledig verwachten dat het op Netflix staat. Net als Bridgerton is het exclusief voor het streamingplatform, dus je moet ervoor zorgen dat je je abonnement gereed hebt als je toekomstige seizoenen wilt bekijken of eerdere seizoenen wilt inhalen.

We verwachten dat Drive to Survive seizoen 5 een soortgelijk patroon zal volgen als de voorgaande seizoenen. Als het niet kapot is, repareer het dan niet toch? We zouden daarom verwachten dat elke aflevering zich concentreert op een of twee van de teams en de aanloop naar een bepaalde race of races. In die focus zullen er waarschijnlijk weer interviews zijn met de betrokken coureurs, evenals de teamprincipes, en je krijgt inzicht in de coureurs en rivaliteit, evenals elk drama.

Je krijgt ook analyses van F1-journalisten zoals Will Buxton, die een ander perspectief of een andere mening bieden over wat er ook buiten het circuit gebeurt.

Omdat seizoen 5 nog niet is bevestigd, weten we niet welke teams of coureurs zijn overeengekomen om deel te nemen. Vorig jaar zagen we Mercedes, Red Bull, McLaren, Williams, Renault en Scuderia Ferrari allemaal aanwezig, samen met coureurs als Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz, Lando Norris en Sergio Perez.

Max Verstappen nam niet deel aan seizoen 4 ondanks dat hij deel uitmaakte van eerdere seizoenen, dus het is mogelijk dat we hem ook niet in seizoen 5 zullen zien, hoewel Christian Horner, het teamprincipe van Red Bull in het verleden een grote rol heeft gespeeld in de show, dus we verwachten niet te veel van de Red Bull-actie te missen, zelfs als Verstappen niet terugkeert.

De seizoenen één tot en met vier van Drive to Survive hebben allemaal 10 afleveringen gehad. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat seizoen 5 hetzelfde biedt als het wordt bevestigd.

Alle voorgaande seizoenen van Drive to Survive zijn terug te kijken op Netflix. Seizoenen één, twee, drie en vier kunnen nu allemaal worden bekeken nadat seizoen 4 op 11 maart 2022 verscheen.

Als je een Formule 1-fan bent, is er momenteel genoeg te zien op het gebied van docuseries, terwijl je wacht om te zien of Drive to Survive terugkeert.

Sky heeft een tweedelige documentaire genaamd Duel: Hamilton vs Verstappen . Je moet een Sky-abonnement hebben, of een NOW-entertainmentabonnement , maar het is het bekijken waard.

Apple TV+ werkt ook samen met Lewis Hamilton aan een documentaire over de zevenvoudig wereldkampioen. We weten nog niet wanneer het uitgezonden wordt, maar je kunt alles wat we tot nu toe weten in onze aparte rubriek lezen .

