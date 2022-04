The Witcher seizoen 3: Cast, verhaal, geruchten en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - The Witcher krijgt een derde seizoen, tot niemands verrassing. De show is een groot succes geweest voor Netflix en we zullen snel genoeg meer van het verhaal van Geralt, Yennefer en Ciri krijgen.

Wat we precies zullen zien, is echter niet zo zeker. Terwijl de show de bronboeken van Andrzej Sapkowski aanpast, ploegt het in behoorlijke mate zijn eigen grond. We hebben alle details en geruchten hieronder.

We weten niet wanneer The Witcher zijn derde seizoen zal uitbrengen, maar we hebben wel heel concreet goed nieuws: de show is in productie!

Ons gezin is weer bij elkaar. #TheWitcher Seizoen 3 is officieel in productie! pic.twitter.com/rlBl0j3lT1 — The Witcher (@witchernetflix) 4 april 2022

Hoewel dit ons geen duidelijke aanwijzingen geeft voor wanneer de show zal debuteren, past het ongeveer in de eerdere opname- en releaseschema's om aan te geven dat we misschien hopen om het helemaal aan het einde van 2022 te zien, als de post- productie kan lekker vlot verlopen.

Toch zullen we voorlopig moeten wachten tot Netflix een bevestigde releasedatum naar buiten brengt voordat we te enthousiast kunnen worden.

Het tweede seizoen van The Witcher eindigde met Yennefer, Geralt en Ciri samen na wat heen en weer actie. Yennefer is terug en realiseerde zich dat ze haar moraal, en inderdaad Ciri, niet kan opofferen om haar magie terug te krijgen.

Met de geopolitiek van oorlog en naties op de voorgrond, zijn er veel ontroerende stukken, van de beweging van de ontevreden elfen na de moord op hun kind, en de aankomst op het toneel van de keizer van Nilfgaard, Emhyr var Emreis , bleek de vader van Ciri te zijn.

We hebben een goed idee van wat er in het volgende seizoen gaat gebeuren, dankzij de officiële samenvatting van het plot die Netflix heeft uitgebracht, die je hieronder kunt zien.

We zijn ook verheugd om de officiële samenvatting van het plot voor het komende seizoen te onthullen ... #TheWitcher pic.twitter.com/oqg6LnufBT — The Witcher (@witchernetflix) 4 april 2022

Dat gezegd hebbende, dit dekt alleen echt onze hoofdpersonen - wat er in het bredere verhaal van verovering gebeurt, zal nog moeten blijken. Tenzij je de boeken hebt gelezen of de games hebt gespeeld natuurlijk, in welk geval je een enorme voorsprong hebt!

Lauren Schmidt Hissrich is de maker en showrunner van The Witcher. Het is uitvoerend geproduceerd door Schmidt Hissrich. Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub en Jarosław Sawko zijn ook uitvoerend producent.

Naast Henry Cavills Geralt of Rivia heeft seizoen drie een enorme cast. Hier is de lijst met personages uit seizoen twee, die naar verwachting bijna allemaal terugkeren:

Henry Cavill speelt Geralt van Rivia

Freya Allan speelt prinses Cirilla, ook bekend als Ciri

Anya Chalotra speelt Yennefer van Vengerberg

Joey Batey speelt Jaskier

MyAnna Buring speelt Tissaia de Vries

Eamon Farren speelt Cahir

Mimi M Khayisa speelt Fringilla Vigo

Anna Shaffer speelt Triss Merigold

Mahesh Jadu speelt Vilgefortz

Royce Pierreson speelt Istredd

Kim Bodnia speelt Vesemir

Tom Canton speelt Filavandre

Mecia Simson speelt Francesca Findabair

Wilson Mbomio speelt Dara

Basil Eidenbenz speelt Eskel

Paul Bullion speelt Lambert

Yasen Atour speelt Coen

Terence Maynard speelt Artorius Vigo

Lars Mikkelsen speelt Stregobor

Shaun Dooley speelt King Foltest van Temeria

Graham McTavish speelt Sigismund Dijkstra

Chris Fulton speelt Rience

Aisha Fabienne Ross speelt Lydia

Simon Callow speelt Codringher

Liz Carr speelt Fenn

Adjoa Andoh speelt Nenneke

Tot nu toe hebben we geen trailer voor het volgende seizoen, maar zodra Netflix teasers van featurettes uitbrengt, zullen we ze aan deze sectie toevoegen, zodat je ze allemaal op één plek kunt zien.

Zoals altijd de manier is met de shows van Netflix, kun je er niet echt zeker van zijn dat er meer komt totdat de streaminggigant naar buiten komt en het bevestigt. Met publieksstatistieken die de boventoon voeren, is er nooit een garantie dat zelfs een zeer geliefde show nog een seizoen krijgt.

Hoewel er niets is bevestigd over The Witcher, gaan we ervan uit hoe goed het tot nu toe is gedaan, maar we gaan ervan uit dat een vierde seizoen zeer waarschijnlijk is — en waarschijnlijk zal worden bevestigd kort nadat het derde seizoen beschikbaar komt om te streamen, zodat Netflix kan verifiëren dat het wordt voortgezet. populariteit.

Geschreven door Max Freeman-Mills.