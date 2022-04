Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix bevestigde een seizoen 4 van zijn psychologische thriller 'You' voordat het derde seizoen zelfs op schermen verscheen, en nu heeft het streamingplatform niet alleen bevestigd dat de opnames voor het nieuwe seizoen zijn begonnen, maar het heeft ons ook wat meer informatie gegeven.

De opnames voor seizoen 4 van 'You' zijn officieel begonnen op 22 maart 2022, hoewel de laatste scènes aan het einde van seizoen 3 suggereerden dat het volgende seizoen in Parijs zou zijn, waarbij Joe schijnbaar op zoek was naar Marienne - die aan het einde van het jaar door Love werd gespaard. seizoen 3.

De laatste tweet van Netflix waarin het begin van het filmen voor de serie wordt genoemd, vertelt ons echter dat we moeten oppassen in Londen, en voegt een draai aan het verhaal toe voordat we zelfs maar in de buurt zijn van een release van seizoen 4. Er is ook een stapel boeken over de stoel naast Joe en laten we eerlijk zijn, die staan daar niet per ongeluk.

Pas op je rug ... Joe is in het VK! YOU seizoen 4 wordt nu opgenomen in Londen. pic.twitter.com/dY0Bo0mpN0 — Netflix VK & Ierland (@NetflixUK) 1 april 2022

Als je inzoomt op de boeken, zie je Charles Dickens' ' Great Expectations ' en ' Oliver Twist ' - die beide in wezen gaan over opgroeien vanuit het perspectief van een jongen. Dit kan verwijzen naar Joe's mentaliteit of misschien Joe's zoon die hij moest achterlaten. Het kan ook zoiets eenvoudigs betekenen als het volgende seizoen met "wendingen" en het trotseren van "verwachtingen".

De andere boeken bevatten ' The Adventures Sherlock Holmes ', wat meer mysterie suggereert, terwijl ' Vanity Fair ' draait om de high society. Ondertussen is ' A Good Man in a Cruel World ' zeker een interessante woordspeling, aangezien het vrij duidelijk is dat Joe geen 'good man' is, zelfs als hij denkt dat zijn acties gerechtvaardigd zijn.

'You' is goed thuis in zijn wendingen - het is een van de beste dingen van de show. Niets is ooit wat het lijkt en ondanks enige speculatie die suggereert dat Marienne in de laatste scènes van seizoen 3 op een brommer achter Joe in Parijs zat, lijkt het erop dat we allemaal op een aantal manieren voor een verrassing kunnen komen te staan.

Seizoen 3 van 'You' werd uitgezonden op 15 oktober 2021, met seizoen vier aangekondigd door Netflix op 13 oktober 2021. Fans hadden bijna twee jaar gewacht tussen seizoen 3 en 4, maar nu de opnames voor seizoen 4 zijn begonnen, zal dat hopelijk niet zo zijn de zaak weer.

Je kunt alles lezen wat we tot nu toe weten over 'You' seizoen 4 in onze aparte functie , en hopelijk geeft Netflix ons nog een paar teasers zoals deze.

Geschreven door Britta O'Boyle.