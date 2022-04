Bridgerton seizoen 3: Alles wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Glanzend periodedrama (met veel meer seks en schandaal) - Bridgerton - sierde Netflix voor het eerst eind 2020 en het was uitstekend. Het was de tv-serie waardoor we allemaal verslaafd waren aan Lady Whistledown's detaillering van de gebeurtenissen van begin tot eind, verder aangewakkerd door het tweede seizoen dat in maart 2022 op onze schermen verscheen.

De eerste serie was geïnspireerd op het boek van Juila Quinn - ' The Duke and I' - terwijl de tweede serie was geïnspireerd op Quinns tweede boek - 'The Viscount Who Loved Me' . Er zijn in totaal acht boeken, dus er is genoeg materiaal om ons nog een tijdje op Bridgerton te zien bingen.

Met een seizoen 3 en 4 die al door Netflix zijn bevestigd, is hier alles wat we tot nu toe weten over Bridgerton seizoen 3 en wanneer het op onze schermen zal verschijnen.

Netflix heeft bevestigd dat Bridgerton een seizoen 3 (en wat dat betreft) op 13 april 2021 te zien zal krijgen. Het is echter nog niet bevestigd wanneer Bridgerton seizoen 3 zal worden uitgezonden. We zouden het in de eerste helft van 2023 hopen te zien, maar het is voorlopig onduidelijk.

Seizoen 2 van Bridgerton werd uitgezonden op 25 maart 2022, terwijl seizoen 1 werd uitgezonden op 25 december 2021. Het is daarom mogelijk dat seizoen 3 op elk moment tussen eind 2022 en de eerste helft van 2023 kan verschijnen, hoewel we zouden zeggen dat 2023 waarschijnlijker is.

Shonda Rhimes, producer van de show, vertelde Entertainment Tonight dat het schrijven is begonnen: "[We] zijn een beetje creatief geworden, dus we zijn al hard aan het werk met het schrijven van seizoen 3. ... Dat is al aan de gang en je zult zien. het is tijd."

Wanneer Bridgerton seizoen 3 echter landt, is dit alleen op Netflix. Niet verwonderlijk, aangezien het een originele Netflix-serie is – en een van de grootste tot nu toe – dus je moet ervoor zorgen dat je je Netflix-abonnement gereed hebt.

Bridgerton seizoen 1 en seizoen 2 hadden beide acht afleveringen, dus het zou niet zo verwonderlijk zijn om een vergelijkbaar aantal te zien voor seizoen 3, hoewel we dat momenteel niet weten.

Elke aflevering zal echter waarschijnlijk een uur duren — of net voorbij, zoals in seizoen 1 en seizoen 2, dus we kunnen hopen op minstens acht uur meer drama en Lady Whistledown-rapportage.

Zoals gezegd, werd het eerste seizoen van Bridgerton geïnspireerd door Julia Quinn's ' The Duke and I' , dat zich richtte op de relatie tussen de hertog van Hastings, Simon Basset, en de oudste van de Bridgerton-dochter, Daphne Bridgerton.

Het tweede seizoen van Bridgerton werd geïnspireerd door het tweede boek - ' The Viscount Who Loved Me ' en het ging over het hoofd van het huishouden van Bridgerton, Anthony Bridgerton, en zijn zoektocht om eindelijk een geschikte vrouw te vinden. Hierdoor raakte hij betrokken bij de Sharma-zusters en volgde zijn strijd tussen trouwen voor plicht en trouwen voor liefde.

Het derde seizoen zou de volgorde van de boeken kunnen volgen, wat zou betekenen dat het geïnspireerd zou kunnen zijn door Quinn's ' An Offer From A Gentleman ', hoewel dat niet is bevestigd en terwijl Shonda Rhimes zei dat er plannen waren voor elke serie om zich op een ander te concentreren. Bridgerton broer en zus en hun liefdesverhaal, ze zou niet aan Entertainment Tonight bevestigen in welke volgorde ze zouden gaan. Ze vertelde de publicatie: "We gaan niet per se op volgorde, maar we gaan elk van de broers en zussen en hun verhalen zien ."

Als de volgorde van de boeken wordt gevolgd door de show, is het mogelijk dat de derde reeks zich richt op de op één na oudste Bridgerton-vrijgezel, Benedict. De synopsis van het boek van 'An Offer From A Gentleman' is zo'n beetje Assepoester, maar houd er rekening mee dat de serie van het boek kan afwijken in plaats van het tot op de letter te volgen.

In het derde boek blijft Sophie Beckett - die werd geadopteerd door de graaf van Penwood voordat hij stierf - achter met een gravin die geen fan is en degradeert Sophie naar de rol van dienaar. Sophie slaagt erin om in Lady Bridgerton's bal te sluipen en de aandacht van Benedict te trekken. Maar helaas, als de avond van het bal voorbij is, keert Sophie terug naar haar rol als dienaar en wordt Benedict verblind door de mysterieuze vrouw, die zweert haar terug te vinden. Klinkt als een redelijk goed complot voor Lady Whistledown om zich mee te bemoeien in haar Society Papers, hé?

Over Lady Whistledown gesproken, er zal ongetwijfeld ook enige aandacht zijn voor Penelope Fetherington en Eloise Bridgerton in seizoen 3, nadat Eloise aan het einde van seizoen 2 het geheim van Penelope ontdekte. Zullen de twee dames hun vriendschap herbouwen en misschien zelfs samenwerken, of zal Eloise de identiteit van Penelope onthullen aan de rest van de Ton?

Als de volgorde van de boeken niet wordt gevolgd, kan het zijn dat Colin Bridgerton de volgende focus is. Hij en Penelope leken eindelijk ergens in het tweede seizoen te komen, voordat arme Penelope Colin's gesprek met enkele van de andere in aanmerking komende vrijgezellen hoorde. Voor nu weten we het gewoon niet, maar er zijn genoeg mogelijkheden.

Netflix heeft nog geen cast voor seizoen 3 bevestigd, hoewel we waarschijnlijk een paar gissingen kunnen maken over een aantal van die waarschijnlijk terugkeren.

We verwachten dat veel van het eerste en tweede seizoen in seizoen 3 worden uitgebracht. Hier is wie wie speelde in seizoen 2 en wie we zouden verwachten in seizoen 3, zelfs als ze niet zo'n grote rol spelen:

Jonathan Bailey - Anthony Bridgerton

Luke Thompson - Benedict Bridgerton

Phoebe Dynevor - Daphne Bridgerton

Claudia Jessie - Eloise Bridgerton

Luke Newton - Colin Bridgerton

Lady Bridgerton - Ruth Gemmell

Nicola Coughlan - Penelope Featherington)

Adjoa Andoh - Lady Danbury

Golda Rosheuvel - Koningin Charlotte

Simone Ashley - Kate Bridgerton née Sharma

Charithra Chandran - Edwina Sharma

Shelly Conn - Mary Sharma

Alle 16 afleveringen van Bridgerton seizoen 1 en seizoen 2 zijn beschikbaar om te bekijken op Netflix, zodat je je geheugen kunt opfrissen over wat er in beide sociale seizoenen is gebeurd, zo veel als je wilt voorafgaand aan seizoen 3.

Ja. Netflix bevestigde dat er een seizoen 4 van Bridgerton zou komen, terwijl het seizoen 3 bevestigde, dus er komt nog genoeg drama aan.

Beste lezers, deze auteur brengt een zeer opwindende aankondiging... pic.twitter.com/sV0QiYcn8z — Bridgerton (@bridgerton) 13 april 2021

