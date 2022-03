Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er komt een nieuwe horrorshow naar Netflix en deze is gekoppeld aan een van de meest legendarische franchises van gaming.

Resident Evil is een serie die naar gekke plekken is gegaan, dus Netflix zou bijna alles kunnen doen met de creatieve eigenschap, hoewel we aan de hand van de geluiden ervan misschien een aantal bekende locaties op het witte doek kunnen zien. Hier zijn alle details die u moet weten.

In maart 2022 bracht Netflix de teaserafbeeldingen uit die je in de onderstaande Tweet kunt zien, waardoor mensen enthousiast werden voor de komst van de show.

Het kwaad is geëvolueerd.



De nieuwe live-action Resident Evil-serie gaat in première op 14 juli. pic.twitter.com/f7mEH2LsjN — Netflix (@netflix) 17 maart 2022

Het bevestigde ook wanneer de show zal uitkomen - op 14 juli 2022 .

Het goede aan een show die door Netflix is aangekondigd voor zijn service, is dat het heel eenvoudig is om ernaar te kijken - als het eenmaal uitkomt, heb je alleen een Netflix-account nodig en kun je er zoveel van kijken als je wilt .

Dit betekent ook dat je een gratis proefversie kunt gebruiken om de show te binge zonder ooit te betalen, als je nog niet eerder een Netflix-account hebt gemaakt (en op dit moment, als dat je beschrijft, zijn we onder de indruk).

De cast die tot nu toe is bevestigd voor de Resident Evil-show van Netflix is als volgt:

Lance Reddick (als Albert Wesker)

Ella Balinska

Tamara Smart

Siena Agudong

Adeline Rudolph

Paola Nuñez

We weten een beetje over het verhaal dat Resident Evil zal vertellen dankzij de opmerkingen van Netflix over de kwestie. Om te beginnen kun je in de onderstaande aankondiging zien dat er een paar sterke hints zijn:

Wanneer de Wesker-kinderen naar New Raccoon City verhuizen, zijn de geheimen die ze ontdekken misschien wel het einde van alles. Resident Evil, een nieuwe live-actieserie gebaseerd op Capcom's legendarische survival-horrorfranchise, komt naar Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 27 augustus 2020

De officiële beschrijving van de show luidt als volgt:

"Jaar 2036 – 14 jaar nadat een dodelijk virus een wereldwijde apocalyps veroorzaakte, vecht Jade Wesker om te overleven in een wereld die wordt overspoeld door bloeddorstige geïnfecteerde en krankzinnige wezens. In dit absolute bloedbad wordt Jade achtervolgd door haar verleden in New Raccoon City, door de huiveringwekkende connecties van haar vader met de Umbrella Corporation, maar vooral door wat er met haar zus, Billie, is gebeurd."

Op basis van het feit dat ze volgens IMDB in alle acht afleveringen zit, verwachten we dat Ella Balinska Jade Wesker zal spelen, en het zou interessant moeten zijn om nog een familie-element toe te voegen aan de oude serie-antagonist Albert Wesker.

Uit de teaserbeelden die Netflix in maart uitbracht, kunnen we ook afleiden dat het T-Virus (ook wel bekend als het Tyrant Virus) een belangrijke rol gaat spelen in de serie, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat we enkele gigantische superkrachtige zombie-slechteriken kunnen zien op een gegeven moment.

Geschreven door Max Freeman-Mills.