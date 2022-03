Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix heeft onlangs een prijsverhoging voor abonnees aangekondigd en nu begint het het delen van wachtwoorden te beperken.

Geef toe: jij of iemand die je kent, zucht waarschijnlijk van het Netflix-account van hun ouders . Het is een gangbare praktijk waarbij meerdere abonnees die niet in hetzelfde huishouden wonen allemaal een enkel Netflix-account delen met verschillende gebruikersprofielen. Maar het lijkt erop dat dit binnenkort tot het verleden behoort, aangezien Netflix heeft onthuld dat sommige gebruikers nu een extra vergoeding moeten betalen als ze willen blijven delen. Netflix zei dat accounts die worden gedeeld tussen huishoudens van invloed zijn op het vermogen om te investeren in nieuwe inhoud, dus het is eindelijk hard aan het werk.

In een blogpost die woensdag 16 maart is gepubliceerd, legt Chengyi Long, directeur productinnovatie, uit: "Hoewel deze enorm populair zijn geweest, hebben ze ook enige verwarring gecreëerd over wanneer en hoe Netflix kan worden gedeeld. Als gevolg hiervan worden accounts gedeeld tussen huishoudens - wat van invloed is op ons vermogen om te investeren in geweldige nieuwe tv en films voor onze leden".

Netflix test daarom een nieuwe aanpak in Chili, Costa Rica en Peru.

In die drie landen zullen abonnees nu worden gevraagd om een extra kijker aan hun pakket toe te voegen tegen een gereduceerde prijs: 2.380 CLP in Chili, 2,99 USD in Costa Rica en 7,9 PEN in Peru. Leden van het standaard- en premiumabonnement zien de optie om 'subaccounts' toe te voegen voor maximaal twee mensen met wie ze niet samenwonen, en elk krijgt zijn eigen 'profiel, gepersonaliseerde aanbevelingen, login en wachtwoord - tegen een lagere prijs' ", aldus Netflix. Daarnaast biedt Netflix de mogelijkheid om kijkprofielen over te zetten naar nieuwe accounts.

Het bedrijf heeft niet gezegd of het van plan is deze test uit te breiden naar andere landen.

Maar vorig jaar testte Netflix een accountverificatietool die verhinderde dat abonnees accounts konden delen, dus dit is niet de eerste keer dat de streamingdienst het delen beperkt.

Geschreven door Maggie Tillman.