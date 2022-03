Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dit voorjaar brengt Netflix een interactieve serie uit genaamd Trivia Quest . Hier is alles wat je erover moet weten, inclusief hoe je moet spelen.

Trivia Quest is een verhalende interactieve ervaring, waarbij elke "overwinning" het verhaal verder helpt. Maar dit is niet de eerste nieuwste poging van Netflix op het gebied van interactieve televisie en games. De service experimenteerde eerder met dit type formaat toen het titels uitbracht zoals Black Mirror: Bandersnatch, You vs. Wild: Out Cold en de trivia-gecentreerde Cat Burglar.

Netflix heeft een trailer uitgebracht voor Trivia Quest - die je hierboven kunt bekijken. Het bevat de kleurrijke "Willy" die uitlegt hoe de interactieve serie werkt. (Als 'Willy' je bekend voorkomt, komt dat waarschijnlijk omdat je de Trivia Crack-serie mobiele games van Etermax hebt gespeeld. De New York Times zei dat Netflix de Trivia Crack-game Etermax in licentie heeft gegeven.)

In wezen is Trivia Quest een spel met in de hoofdrol Willy en zijn gekooide vrienden tegen de Evil Rocky. Alleen jij kunt ze opslaan door vragen voor punten te beantwoorden. Er zal elke dag een nieuwe aflevering beschikbaar zijn met 24 vragen - 12 standaard moeilijkheidsgraad en 12 moeilijk. Door de vragen correct te beantwoorden, vordert het verhaal en kun je Willy helpen zijn vrienden te redden van Rocky.

Spelers kunnen de quizzen opnieuw spelen om punten te scoren en vragen die ze eerder hebben gemist correct te beantwoorden.

In april 2022 verschijnt elke dag een nieuwe aflevering van Trivia Quest op Netflix, met in totaal 30 afleveringen. (Netflix beloofde "nee, dit is geen aprilgrap".)

Trivia Quest is speelbaar op de volgende apparaten:

Android-telefoons en -tablets

iPhones, iPads en iPod Touches

Ondersteunde smart-tv's, settopboxen en consoles

Desktops via internet.

Een volledige lijst met ondersteunde apparaten vindt u hier . Zorg ervoor dat je apparaat de nieuwste versie van de Netflix-app gebruikt om Trivia Quest te ervaren.

Netflix heeft andere interactieve titels (hieronder) waar je keuzes kunt maken voor de personages en het verhaal vorm kunt geven. Zoek gewoon naar de "vonk"-badge op titels - dat betekent dat het interactief is.

Geschreven door Maggie Tillman.