The Last Kingdom Seizoen 5: Releasedatum, hoe te kijken en wat te verwachten

(Pocket-lint) - The Last Kingdom is gebaseerd op de boekenreeks The Saxon Stories van Bernard Cornwell. De titel van de tv-serie komt uit de eerste roman, waarbij de tv-serie de actie volgt via een aantal boeken.

De actie is gebaseerd op de avonturen van Uhtred van Bebbanburg (Alexander Dreymon), en volgt het verhaal door Angelsaksisch Groot-Brittannië met de invasie van de Vikingen en de ambities van het koninkrijk Wessex om de koninkrijken te verenigen om Engeland te vormen als een verenigde natie .

Zwaarden, verraad, veldslagen, romantiek, de botsing van culturen tussen heidenen en christenen, ze definiëren allemaal The Last Kingdom als een semi-historische ravotten door de Britse geschiedenis.

Seizoen 5 van The Last Kingdom verschijnt op 9 maart 2022 op Netflix.

Het vorige seizoen werd uitgezonden op 26 april 2020, dus er was een aanzienlijke kloof tussen seizoen 4 en seizoen 5, hoewel een periode van 2 jaar tussen de seizoenen het patroon is geweest in de geschiedenis van de show.

The Last Kingdom werd oorspronkelijk vertoond op BBC America en BBC 2 in het VK voordat het naar een nieuw huis op Netflix verhuisde.

Alle seizoenen van The Last Kingdom zijn te vinden op Netflix . Er zijn acht afleveringen in de eerste twee seizoenen, uit te breiden naar 10 afleveringen voor seizoen 3, 4 en 5.

Alle vier de afgelopen seizoenen zijn ook te koop via Amazon Prime Video en andere platforms, en worden ook uitgebracht op dvd en Blu-ray.

Seizoen 5 speelt zich enige tijd na het einde van seizoen 4 af en ziet koning Edward proberen de ambities van zijn vader te vervullen om de koninkrijken te verenigen om Engeland te creëren. Uhtred treedt op als beschermer van Aethelstan, de toekomstige koning van Engeland, terwijl vijanden zich verzamelen om de opvolgingslijn te ondermijnen, de delicate vrede van het jonge Engeland te breken en de machtsverhoudingen opnieuw te doen kantelen.

De hoofdrollen worden gespeeld door Emily Cox (Brida), Eliza Butterworth (Aelswith), Mark Rowley (Finan), Arnas Fedaravicius (Sihtric), Adrian Schiller (Aethelhelm), Cavan Clerkin (Pyrlig), Millie Brady (Aethelflaed), Timothy Innes (King Edward ), Ewan Mitchell (Osferth) en James Northcote (Aldhelm).

Nee, het is bevestigd dat seizoen 5 het laatste seizoen is van The Last Kingdom.

Er komt echter een speelfilm die volgt op seizoen 5 van The Last Kingdom. Dit heet Seven Kings Must Die en wordt momenteel gefilmd.

De plot van Seven Kings Must Die is momenteel niet onthuld, maar aangezien seizoen 5 aan het einde van boek 10 eindigt, is het niet moeilijk om te concluderen dat het de laatste drie boeken in de serie zal beslaan.

We zijn officieel begonnen met het filmen van Seven Kings Must Die.

Dat is nu speciaal… #TheLastKingdom pic.twitter.com/rQxyLGWJyE — Het Laatste Koninkrijk (@TheLastKingdom) 31 januari 2022

The Last Kingdom is de titel van het eerste boek in de serie The Saxon Stories. Er zijn in totaal 13 boeken, van The Last Kingdom tot War Lord. War Lord (gepubliceerd in 2020) is het laatste boek van de serie en sluit het verhaal van Uhtred af.

We kunnen de tv-serie The Last Kingdom afstemmen op de volgende boeken:

Seizoen 1 - Het laatste koninkrijk, de bleke ruiter

Seizoen 2 - The Lords of the North, Sword Song

Seizoen 3 - The Burning Land, Death of Kings

Seizoen 4 - De heidense heer, de lege troon

Seizoen 5 - Warriors of the Storm, The Flame Bearer

Seven Kings Must Die - War of the Wolf, Sword of Kings, War Lord (onbevestigd, maar waarschijnlijk)

Er zijn duidelijk veranderingen in sommige verhaallijnen door de tv-serie, maar de belangrijkste verhaallijn wordt tot op zekere hoogte bepaald door de geschiedenis, aangepast met poëtische vrijheid.

Ja, die is er - en we hebben ook alle trailers van de vorige trailers toegevoegd, zodat je de herinneringen opnieuw kunt beleven.

Geschreven door Chris Hall.