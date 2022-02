Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Better Call Saul-fans zullen ongetwijfeld een traan laten als de serie dit jaar eindelijk eindigt.

De prequel van het eveneens ongelooflijke Breaking Bad zal eindigen met seizoen 6, als we eindelijk te weten komen wat er gebeurt met Jimmy McGill, AKA Saul Goodman, in zijn moderne, vluchtige gedaante.

Hier is alles wat je moet weten over het zesde en laatste seizoen van Better Call Saul.

Er is aangekondigd dat het laatste seizoen van Better Call Saul in twee delen zal worden opgesplitst. Afleveringen worden ook wekelijks toegevoegd aan AMC/Netflix (afhankelijk van de regio) vanaf de eerste premièredatum van elk deel.

Afleveringen 1 en 2 verschijnen op dezelfde dag: 18 april 2022 in de VS en 19 april in het VK. Ze worden gevolgd door afleveringen 3 tot en met 7, die elke week worden uitgebracht.

De tweede reeks van zes afleveringen begint op 11 juli 2022 in de Verenigde Staten, op 12 juli in het VK.

Het seizoen van 13 afleveringen wordt opgesplitst in twee delen. Eps 1+2 komt op 19 april uit, met de volgende 5 afleveringen die wekelijks worden uitgezonden. Na een pauze begint op 12 juli de laatste serie van 6 afleveringen. pic.twitter.com/3gVmxpVTY5 — Netflix VK & Ierland (@NetflixUK) 11 februari 2022

AMC zendt Better Call Saul seizoen 6 uit in de VS.

Net als alle andere seizoenen, zal Better Call Saul seizoen 6 exclusief zijn voor Netflix in het VK.

Er komen in totaal 13 afleveringen. Zoals we hierboven hebben vermeld, worden deze opgesplitst in twee batches van respectievelijk zeven en zes afleveringen.

Het seizoen zal de laatste gebeurtenissen in kaart brengen die ertoe leiden dat Jimmy McGill (Bob Odenkirk) eindelijk door en door strafrechtadvocaat Saul Goodman wordt.

We ontdekken ook het lot van zijn partner Kim (Rhea Seehorn) en zien hoe Gus Fring (Giancarlo Esposito) zo'n machtig lid van het kartel wordt.

"In mijn ogen is dit ons meest ambitieuze, verrassende en, ja, hartverscheurende seizoen", zegt showrunner Peter Gould in een verklaring gepubliceerd door Variety .

"Zelfs onder ongelooflijk uitdagende omstandigheden heeft het hele 'Saul'-team - schrijvers, cast, producers, regisseurs en crew - zichzelf overtroffen. Ik zou niet enthousiaster kunnen zijn om te delen wat we samen hebben bereikt."

Als je in het VK bent (of een andere regio buiten de VS die geen toegang heeft tot AMC), host Netflix alle vijf bestaande seizoenen van Better Call Saul.

Misschien wil je Breaking Bad daarna ook eens bekijken (zelfs als je het al hebt gezien), omdat het het verhaal effectief voortzet. En zorg er ook voor dat je El Camino bekijkt - een vervolg op lange speelfilms met in de hoofdrol Aaron Paul als Jessy Pinkman.

Er is nog geen volledige trailer, alleen de korte teaser hieronder...

Helaas, wanneer de laatste aflevering van seizoen 6 wordt uitgezonden, zijn dat allemaal mensen.

Er zullen echter drie "korte" spin-offs zijn die dit voorjaar hun debuut zullen maken.

Slippin' Jimmy is een zesdelige animatieserie die het verhaal vertelt van McGill's vroege dagen in Chicago.

Cooper's Bar is ook een zesdelige serie - dit keer live action. Het sterren Rhea Seehorn als Kim en Lou Mustillo als de gelijknamige Cooper.

We hebben nog geen details gehoord over de derde spin-offshow.

Geschreven door Rik Henderson.