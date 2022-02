Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je, net als wij, er kapot van was dat Vikings van The History Channel / Amazon Prime Video eindigde in 2020, met het verhaal van Ragnar Lothbrok en zijn zonen die tot een bloedig einde kwamen, zul je ongetwijfeld net zo opgewonden zijn om te horen dat een spin-off vervolg zal binnenkort op onze schermen verschijnen.

Vikings: Valhalla gaat 100 jaar na de gebeurtenissen in de originele serie verder en zal zich concentreren op de verhalen van Leif Eriksson, zijn zus Freydis Eriksdotter en andere beroemde Noormannen en vrouwen terwijl ze vechten met de Normandische koning van Engeland, Willem de Veroveraar.

Het wisselt ook van zender, die deze keer door Netflix is overgenomen. Dus hier zijn alle details over Vikings: Walhalla tot nu toe.

Vikings: Valhalla gaat in première op Netflix op 25 februari 2022.

Het is nog niet duidelijk of alle afleveringen in één keer beschikbaar zullen zijn, of dat ze wekelijks verschijnen.

Netlfix heeft de exclusieve rechten op Vikings: Valhalla, dus je kunt het allemaal bekijken via de streamingdienst.

We hebben nog geen officieel aantal afleveringen voor seizoen 1, hoewel IMDB suggereert dat er in totaal 24 afleveringen zijn.

Vikings: Valhalla speelt zich een eeuw na de originele Vikings-tv-show af en richt zijn aandacht op een nieuwe generatie Viking-krijgers en -koningen.

Het zal leiden tot het hoofdduo van Leif Eriksson en zijn zus Freydis Eriksson, waarbij het conflict tussen heidendom en christendom centraal blijft staan in het verhaal - zoals het was in Vikings.

De show zal ons naar verluidt door vele veldslagen leiden, terugkeren naar een nog groter Kattegat (het oorspronkelijke huis van Ragnar) en eindigen met de Battle of Stamford Bridge 1066 en het einde van het Vikingtijdperk.

Het vervolg heeft een geheel nieuwe cast, waarbij Sam Corlett (The Chilling Adventures of Sabrina) de rol van Leif op zich neemt. Freydis wordt gespeeld door Frida Gustavsson (The Witcher), en Leo Suter (Sandition) speelt de ambitieuze Noorse prijs Harald.

De show is gemaakt door Jeb Stuart, die ook het scenario schreef voor Die Hard, met de originele Vikings-maker en historicus Michael Hirst als uitvoerend producent.

Regisseur van de eerste aflevering, Niels Arden Oplev, werkte ook aan Mr Robot en werkte mee aan de originele taalversie van The Girl with the Dragon Tattoo.

Hoewel Vikings: Valhalla een geheel nieuwe productie is, zijn er zes series van de bekroonde Vikings TV-serie die je kunt inhalen.

Je hoeft het waarschijnlijk niet te zien voordat je het vervolg bekijkt, maar als je dat niet doet, mis je een geweldige show.

De volledige reeks van zes series werd voor het eerst vertoond op The History Channel in de VS. Qua streaming is het echter beschikbaar op Hulu in de Verenigde Staten, Amazon Prime Video in het VK en verschillende andere regio's.

Vanaf 2024 worden alle originele Vikings-shows gehost door Netflix in de VS en het VK.

Netflix heeft zijn eerste volledige trailer vrijgegeven voor Vikings: Valhalla. Je kunt het hieronder bekijken.

Volgens Wikipedia wordt de productie van een tweede seizoen eind 2021 ingepakt. Als er speciale effecten en andere postproductiebehandelingen nodig zijn, denken we dat het begin 2023 beschikbaar zal zijn op Netflix.

Geschreven door Rik Henderson.