Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix heeft een nieuwe functie geïntroduceerd: de mogelijkheid om shows en films handmatig te verwijderen uit de rij 'doorgaan met kijken'.

Hier is hoe - plus alles wat u moet weten.

De meeste streamingdiensten hebben een versie van de rij 'doorgaan met kijken' van Netflix. Het is een van de eerste dingen die je ziet als je Netflix opent op je tv, telefoon of laptop. In een tijd waarin er miljoenen dingen over tientallen streaming-apps kunnen worden gestreamd, helpt een rij 'doorgaan met kijken' je om gemakkelijk films, shows en documentaires te hervatten die je eerder begon en moet afmaken.

Je kunt eindelijk de films, shows en documentaires verwijderen die je nooit hebt afgekeken en die voor altijd de rij 'doorgaan met kijken' van je Netflix-gebruikersinterface hebben volgestopt. Het geeft jou en alle anderen in feite een beetje meer controle over wat je ziet wanneer je Netflix voor het eerst opent, en het stelt je in staat dingen te verbergen die je mogelijk bent begonnen, niet leuk vond en nooit meer wilt zien.

De nieuwe functie is al beschikbaar in de web-, mobiele en tv-apps van Netflix.

Om een titel te verwijderen, hoeft u deze alleen maar in de rij te selecteren en omlaag te scrollen naar de nieuwe optie " Verwijderen uit doorgaan met kijken ". Selecteer één keer om het te verwijderen; selecteer twee keer om de verwijdering snel ongedaan te maken.

Bekijk de handleidingen van Pocket-lint op Netflix voor meer informatie over de streamingdienst en andere slimme tips en trucs:

Geschreven door Maggie Tillman.