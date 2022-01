Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - He-Man komt naar Netflix in live-action vorm, terwijl Mattel en Netflix een deal sluiten om Masters of the Universe te ontwikkelen tot een volwaardige film voor de streamingdienst.

He-Man is al gecast en Kyle Allen - vooral bekend van West Side Story in 2021 - neemt het roer over. Hij heeft de pooowweer. Nou, ik hoop dat hij kan helpen de jaren 80-franchise weer tot leven te brengen.

Het scenario is geschreven door de Nee Brothers en David Callaham - de laatste de scenarioschrijver van Wonder Woman 1984 - en zal medio 2022 in productie gaan.

Dus wat kun je verwachten? "In Masters of the Universe ontdekt een wees genaamd Adam dat hij een prins is die voorbestemd is om de redder van een ver land te zijn en snel moet leren over zijn macht en hoe belangrijk het is om zijn ware thuis te redden van een kwade kracht", leest de release van Netflixen.

Het wordt naar verwachting een heel ander uitje dan de reeds uitgebrachte samenwerking van Mattel en Netflix, Masters of the Universe: Revelation, die de geanimeerde jaren 80-serie voortzet in computergegenereerde animatievorm. Of de live-action film gericht zal zijn op kinderen of gericht zal zijn op een meer volwassen publiek — a la recente Marvel-serie — is nog niet bekend.

We kijken ernaar uit om erachter te komen wie er nog meer zijn gecast om in Eternia te verschijnen, met aartsvijand Skeletor als een duidelijke favoriet bij fans om te anticiperen.

Geschreven door Mike Lowe.