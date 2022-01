Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Guillermo del Toro's kijk op Pinocchio heeft eindelijk een trailer en releasedatum na jarenlang vast te zitten in de ontwikkelingshel. Hier is alles wat je moet weten over de aankomende stop-motion speelfilm, inclusief wie de hoofdrol speelt, waar het over gaat, beschikbare trailers en waar je hem kunt streamen.

Pinocchio wordt beschreven als een "donkere, verwrongen hervertelling van het beroemde sprookje van Carlo Collodi". Het speelt zich af tijdens Benito Mussolini's fascistische heerschappij over Italië in de jaren 1930, en vertelt het verhaal van de houten pop die tot leven komt. Maar, in tegenstelling tot eerdere vertellingen van het verhaal, begint Pinocchio (Gregory Mann) in deze film kattenkwaad uit te halen, wrede trucs uit te halen en niet te voldoen aan de verwachtingen van zijn vader, de houtsnijder, Geppetto (David Bradley). De film bevat ook - en lijkt te zijn verteld door - Sebastian J Cricket (Ewan McGregor), zoals te zien is in de eerste teaser-trailer.

Hier is de samenvatting van de film:

"Academy Award-winnende filmmaker Guillermo del Toro verbeeldt het klassieke Italiaanse verhaal van Pinocchio in een stop-motion muzikaal avontuur. Volg de ondeugende avonturen van Pinocchio in zijn zoektocht naar een plek in de wereld."

Pinocchio wordt mede geregisseerd door Guillermo del Toro en Mark Gustafson. Het is geschreven door del Toro en Matthew Robbins, en del Toro produceert naast The Jim Henson Company.

Pinocchio is een stop-motion geanimeerde muzikale fantasiefilm met de stemmen van Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Ron Perlman, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Cate Blanchett, Tim Blake Nelson, Finn Wolfhard, John Turturro en Burn Gorman. Hieronder vindt u een bevestigde lijst van de verschillende personages en wie ze uitspreekt:

Gregory Mann als Pinokkio

Ewan McGregor als Sebastian J. Cricket

David Bradley als Meester Geppetto

Ron Perlman als Mangiafuoco

Tilda Swinton als de fee met turkoois haar

Christoph Waltz als de vos

Cate Blanchett als Sprezzatura de aap

Tim Blake Nelson als de koetsier

Finn Wolfhard als Lampwick/Lucignolo

John Turturro als Master Cherry

Burn Gorman als de Carabiniere

Amerikaanse releasedatum: december 2022

Pinocchio komt in december 2022 uit. Een exacte datum is nog niet bekend.

Del Toro kondigde de film oorspronkelijk meer dan tien jaar geleden aan, met een releasedatum in 2013 of 2014, maar de ontwikkeling stagneerde totdat Netflix de film verwierf en de productie een paar jaar geleden hervatte. Houd er rekening mee dat deze film niet moet worden verward met Disney's Pinocchio (2022), een live-action computergeanimeerde musical, die later dit jaar naar Disney+ komt.

Pinocchio zal exclusief op Netflix verschijnen.

Ja, je kunt er een bekijken bovenaan deze pagina.

Overweeg misschien om Disney's Pinocchio te kijken, een tekenfilmklassieker uit 1940 die het sprookje introduceerde bij het publiek over de hele wereld. Pocket-lint raadt ook aan om The Adventures of Pinocchio te kijken, de live-action film uit 1996. Hoewel het een kritieke en commerciële mislukking was, creëerde Jim Henson's Creature Shop de complexe animatronische poppen die werden gebruikt in combinatie met stop-motion visuele effecten. Aangezien The Jim Henson Company de nieuwe Pinocchio met stop-motion produceert, is het misschien de moeite waard om opnieuw te bezoeken.

Geschreven door Maggie Tillman.