Rijd naar Survive seizoen 4 release datum en hoe te kijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Drive to Survive werpt een heel ander licht op de Formule 1. Je weet misschien wat er op de baan gebeurt als je een F1-fan bent, maar hoeveel weet je over wat er buiten de baan gebeurt?

Zelfs degenen die niet van F1 houden, zullen niet alleen verslaafd zijn aan de Netflix-show , maar mogelijk ook aan de sport - wat in feite het doel van de show is. Met seizoen 4 gericht op een van de meest dramatische en opwindende Formule 1-seizoenen tot nu toe (tenzij je Hamilton), kunnen we niet wachten om te zien welke paddockbeelden de Netflix-camera's hebben opgepikt.

Hier is alles wat u moet weten over Drive to Survive seizoen 4, inclusief de releasedatum en hoe u deze kunt bekijken.

Netflix bevestigde in augustus 2021 dat er een seizoen 4 van Drive to Survive zou komen. Tot nu toe heeft het de releasedatum voor de show niet bevestigd, hoewel eerdere patronen suggereren dat dit in de komende paar maanden zou kunnen zijn.

Seizoen 1 arriveerde begin maart 2019, seizoen 2 eind februari 2020 en seizoen 3 midden maart 2021, dus maart is voorlopig een goede maand om in de agenda te schrijven.

Wanneer Drive to Survive seizoen 4 verschijnt, staat het op Netflix, dus je moet ervoor zorgen dat je dat abonnement bij de hand hebt als je al het sappige drama op en naast het circuit wilt zien gebeuren.

Seizoenen 1, 2 en 3 hebben allemaal 10 afleveringen, dus de kans is groot dat seizoen 4 ook 10 afleveringen zal hebben, hoewel Netflix nog niets heeft bevestigd.

Seizoen 4 zal betrekking hebben op het Formule 1-seizoen van 2022 waarin Max Verstappen Lewis Hamilton naar de titel en een zeer dramatische laatste ronde zag leiden.

Als je de Formule 1 volgt, weet je de resultaten en hoe het seizoen zelf is verlopen, maar het zijn de paddock-beelden achter de schermen die deze Netflix-serie zo spannend en zo kijkbaar maken, zelfs als je de uitkomst kent.

Interessant voor dit seizoen is hoe Netflix het verhaal weet te vertellen zonder Max Verstappen, die natuurlijk een grote rol speelt. Verstappen vertelde de Associated Press dat hij het niet leuk vond om deel uit te maken van de show en beweerde dat Netflix "een paar rivaliteiten had vervalst".

Hij voegde eraan toe: "Ik heb besloten er geen deel van uit te maken en heb daarna geen interviews meer gegeven, want dan is er niets dat je kunt laten zien".

Seizoenen 1-3 zijn allemaal beschikbaar om te bekijken op Netflix, zodat je de F1-seizoenen 2019, 2020 en 2021 kunt inhalen voordat het volgende seizoen uitkomt.

Een seizoen 5 van Drive to Survive is nog niet officieel bevestigd en het is waarschijnlijk dat we nog een paar maanden moeten wachten voordat het zover is, maar we zullen deze functie updaten zodra we meer weten.

Geschreven door Britta O'Boyle.