Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Misdaaddrama Ozark is niet alleen een hit bij Netflix- kijkers, het heeft sinds de start in 2017 meerdere nominaties voor Emmy- en Golden Globe-prijzen gewonnen, waarvan er verschillende zijn gewonnen.

Met in de hoofdrollen Jason Bateman en Laura Linney als de Byrdes, een witwasteam van man en vrouw, is het een spannende en prachtig vormgegeven serie die binnenkort een hoogtepunt zal bereiken met zijn vierde en laatste seizoen, dat binnenkort terugkeert naar de streamingdienst.

Hier is alles wat u erover moet weten.

Het laatste seizoen van Ozark verschijnt dit jaar in twee delen, met de première van seizoen 4 deel 1 op 21 januari 2022.

Deel twee komt later dit jaar uit.

Ozark seizoen 4 deel 1 wordt exclusief uitgezonden op Netflix.

Het vierde en laatste seizoen van Ozark wordt opgesplitst in twee delen van zeven afleveringen. De tweede batch zal later in 2022 beschikbaar zijn.

Seizoen 4 gaat natuurlijk verder waar seizoen 3 was geëindigd, waarbij de Byrdes door Navarro naar Missouri worden teruggestuurd om te voorkomen dat Darlene haar heldinnenbedrijf hernieuwt. Het is duidelijk dat de dingen niet helemaal volgens plan gaan.

De overgebleven cast keert allemaal terug in hun oorspronkelijke rollen. Dat omvat Jason Bateman en Laura Linney als Marty en Wendy Byrde, en de geweldige JUlia Garner als Ruth Langmore.

Felix Solis krijgt ook meer zendtijd als Oscar Navarro - de Mexicaanse drugsbaron - als de officiële trailer een indicatie is.

Alle 30 afleveringen van seizoen 1 tot 3 van Ozark zijn nu beschikbaar om te streamen op Netflix, in 4K HDR of Dolby Vision als je tv dit ondersteunt.

Je kunt de officiële trailer van seizoen 4 deel 1 hieronder bekijken.

Na het tweede deel van seizoen 4 zal dat echt het einde zijn voor de Byrdes en Ozark. Het sluit het verhaal af dat vijf jaar geleden begon.

Geschreven door Rik Henderson.