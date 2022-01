Emily in Paris seizoen 3 releasedatum en hoe te kijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Emily in Parijs zou waarschijnlijk niet zo goed moeten zijn als het is, maar de mix van fantastische mode, geweldige vriendschappen en een gecompliceerd liefdesleven zorgen voor uitstekend kijken.

Seizoen twee verschijnt pas in december 2021, maar er is al bevestiging van een seizoen drie. Hier is alles wat we tot nu toe weten.

Voorlopig heeft Netflix alleen bevestigd dat seizoen 3 plaatsvindt, maar het heeft geen releasedatum gegeven. Emily in Paris seizoen één verscheen eind 2020 voor het eerst op Netflix, met seizoen 2 in december 2021.

Er is daarom een kans dat we het debuut van seizoen 3 voor het einde van 2022 kunnen zien, hoewel het heel dicht bij het einde van het jaar kan zijn in plaats van snel.

Variety meldt dat seizoen 3 dit jaar in de lente of zomer van start zal gaan in Studios of Paris, hoewel er ook andere locaties worden overwogen, waaronder Londen.

Wanneer seizoen 3 van Emily in Paris arriveert, verschijnt het op Netflix, dus je moet ervoor zorgen dat je dat abonnement klaar hebt.

Netflix laat normaal gesproken alle afleveringen in één keer vallen, zodat je de hele serie in één keer kunt bingewatchen, in plaats van elke week op een nieuwe aflevering te moeten wachten.

Er zijn 10 afleveringen in Emily in Paris seizoen 1 en seizoen 2, dus het is waarschijnlijk dat seizoen 3 ook ten minste tien afleveringen zal bieden. Er is echter nog niets bevestigd.

Veel van de favoriete personages zullen naar verwachting terugkeren voor seizoen drie, inclusief Emily Cooper (Lily Collins) zelf natuurlijk. Gabriel (Lucas Bravo), Mindy (Ashley Park), Camille (Camille Razat), Sylvie (Filippijnse Leroy-Beaulieu), Julien (Samuel Arnold) en Luc (Bruno Gouery) worden ook verwacht.

Het is nog niet duidelijk of Alfie (Lucien Laviscount) zal blijven, want dat hangt af van de relatie tussen hem en Emily in de toekomst, terwijl Emily's Chicago-baas Madeline (Kate Walsh) voorlopig ook onduidelijk is, aangezien ze aan het einde van het seizoen hoogzwanger was 2.

Nu seizoen 2 eindigt op een cliffhanger nadat Emily Sylvie heeft gebeld om haar te vertellen of ze in Parijs blijft of niet, zal seizoen 3 ons daar natuurlijk een antwoord op geven.

Er zijn ook geruchten geweest over andere locaties, waaronder Berlijn en Londen, dus het zou niet zo verwonderlijk zijn om seizoen 3 door te zien gaan in Parijs, maar ook op andere plaatsen. We verwachten echter nog veel meer complicaties in termen van Emily's liefdesleven.

Emily in Paris seizoen 1 en 2 zijn beschikbaar om te bekijken op Netflix. Je kunt alle 20 afleveringen zo vaak bekijken als je wilt in afwachting van het volgende seizoen.

Ja! Netflix heeft bevestigd dat Emily in Parijs in januari 2022 is verlengd voor een derde en vierde seizoen, dus er is nog veel meer van Emily en haar fantastische stijl en gecompliceerde liefdesleven om naar uit te kijken.

Geschreven door Britta O'Boyle.