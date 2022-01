Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je ervan houdt om te dromen van huizen die je je niet kunt veroorloven en om de met drama en glamour gevulde levens van mooie vrouwen te bekijken, dan zijn er maar weinig betere shows om van te genieten dan Selling Sunset.

Het einde van seizoen vier gaf ons een voorproefje van wat we kunnen verwachten van seizoen vijf — hallo Jason en Chrishelle — dus het lijkt erop dat het volgende seizoen het meest vermakelijke van allemaal zou kunnen worden.

Hier is alles wat je moet weten over Selling Sunset seizoen 5, inclusief wanneer het uitkomt en hoe je het kunt bekijken.

Netflix heeft in maart 2021 een seizoen 5 van Selling Sunset bevestigd en de productie is aan de gang.

Momenteel is er geen bevestigde releasedatum voor wanneer Selling Sunset seizoen 5 wordt uitgezonden, maar seizoen twee en drie werden slechts een paar maanden na elkaar uitgebracht, dus hetzelfde kan gebeuren met seizoen vier en vijf. Als dat het geval is, zien we hem mogelijk nog voor de zomer verschijnen.

Wanneer Selling Sunset seizoen 5 arriveert, zal het op Netflix staan, dus zorg ervoor dat je dat abonnement klaar hebt voor al het drama dat je ongetwijfeld op je schermen zult zien ontvouwen en pak de popcorn voor hopelijk nog een pooch-feestje.

De seizoenen één, twee en drie van Selling Sunset hadden allemaal acht afleveringen, terwijl seizoen vier er 10 had.

Met de overstap naar 10 in het meest recente seizoen, zouden we verwachten dat seizoen vijf ook 10 afleveringen zal hebben, hoewel dit nog niet is bevestigd.

Aan het einde van seizoen vier verscheen een teaser die ons een glimp gaf van enkele dingen die we van seizoen vijf kunnen verwachten. Nu Jason en Chrishelle hun relatie in de teaser onthullen, vermoeden we dat het volgende seizoen op hen gericht zal zijn.

Het kan ook hun breuk dekken, want helaas kondigde Chrishelle in december 2021 op sociale media aan dat ze niet langer samen waren, maar beste vrienden bleven.

De teaser suggereerde ook een kantoorvakantie in Italië en Griekenland, die ongetwijfeld met net zoveel drama zal komen als wanneer ze in LA zijn.

We verwachten ook de gebruikelijke updates over de meisjes en hun partners, zoals hoe het met het moederschap van Christine gaat en of Mary en Romain het bijvoorbeeld eens zijn geworden over een onroerend goed om te kopen.

Het is waarschijnlijk dat de cast van Selling Sunset seizoen 5 niet veel zal verschillen van de cast in seizoen 4. Mary Fitzgerald, Chrishelle Stause, Christine Quinn, Vanessa Villela, Emma Hernan, Amanza Smith, Heather Young, Davina Potratz en Maya Vander zijn allemaal verwacht terug te keren.

Het kan zijn dat Jason Oppenheim iets minder in beeld komt omdat hij een nieuw kantoor begint in Orange County, maar we kunnen ons voorstellen dat hij en Brett nog steeds zullen verschijnen, onder andere inclusief partners.

De seizoenen 1, 2, 3 en 4 van Selling Sunset zijn allemaal beschikbaar op Netflix, zodat je de luxe huizen en drama naar hartenlust kunt streamen.

Er is ook een spin-off-serie genaamd Selling Tampa beschikbaar om op het platform te streamen en hoewel er nog geen informatie over is, lijkt het erop dat er ook een Selling The OC komt.

Het is niet bevestigd of er een seizoen 6 van Selling Sunset komt, hoewel het ons niet zou verbazen als dat zo was.