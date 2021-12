Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix heeft een teaser-trailer uitgebracht voor een prequel van The Witcher.

Het heet The Witcher: Blood Origin en is een live-action serie gebaseerd op de duistere fantasieromans van Anderzej Sapkowski, en de release staat gepland voor volgend jaar. Netflix verraste fans die seizoen twee van The Witcher hebben gezien, dat op 17 december in première ging, door na de aftiteling beelden van de aankomende show te rollen. De spin-off-serie speelt zich duizenden jaren voor de hoofdshow van Witcher af.

De teaser toont drie elfen - gespeeld door Michelle Yeoh, Laurence O'Fuarain en Sophia Brown - die het bos in reizen en vechten tegen soldaten. Yeoh speelt Scian, het laatste lid van een stam van zwaardelfen, terwijl O'Fuarain Fjall speelt, een man geboren in een groep krijgers die gezworen hebben een koning te beschermen, en Brown speelt Eile, een krijger die haar clan en plek als Queen's voogd om een muzikant te zijn.

Netflix heeft de teaser nog niet op YouTube gedeeld, maar als je ernaar zoekt, kun je hem vinden op verschillende andere kanalen die hem hebben geüpload. We hebben er hierboven een ingesloten, maar deze kan de komende dagen worden verwijderd omdat het geen officiële clip is.

THE WITCHER: BLOOD ORIGIN komt in 2022 naar Netflix pic.twitter.com/Bzva1q5jEu — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 17 december 2021

De trailer biedt niet veel andere aanwijzingen - maar Blood Origin zal zich concentreren op de Conjunction of the Spheres, of wanneer mensen, elven en monsters allemaal de fantasiewereld gaan bewonen. Netflix werkt aan het uitbouwen van The Witcher Universe, niet alleen met Blood Origin, maar ook met een derde seizoen van de eerste show en een tweede animatiefilm (Nightmare of the Wolf was de eerste).

De streamingdienst heeft ook groen licht gegeven voor een Witcher-kinderserie.