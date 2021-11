Cobra Kai seizoen 4 releasedatum, cast, hoe te kijken en hoe bij te praten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Van alle programmering van Netflix valt Cobra Kai op. Waarom? Omdat het geen remake of hervertelling is van een bestaand verhaal, is het een voortzetting van de klassieke Karate Kid-films uit de jaren 80.

Ongeveer 30 jaar later pikt Cobra Kai het verhaal op en met Ralph Macchio en William Zabka die hun rollen als Daniel LaRusso en Johnny Lawrence opnieuw vertolken, bezoekt Cobra Kai veel personages uit The Karate Kid-films, vermengd met komedie - en druipend van nostalgie, wat iets toevoegt aan de mix die andere shows niet helemaal kunnen raken.

Seizoen 4 van Cobra Kai zal vanaf 31 december te zien zijn op Netflix en we verwachten dat het tien afleveringen zal hebben. We verwachten dat alle afleveringen op dezelfde dag zullen landen, maar dat is niet bevestigd.

Seizoen 5 is ook bevestigd en zal in de toekomst naar Netflix komen - we stellen ons voor eind 2022.

De trailer voor seizoen 4 werd in september uitgebracht en laat het verhaal van seizoen 3 zien.

Voor degenen die het zich niet herinneren, de haat-liefdeverhouding tussen Daniel en Johnny duurt voort, maar in seizoen 4 worden ze verenigd tegen John Kreese (Martin Kove), met het All-Valley Tournament aan de horizon en Terry Silver (Thomas Ian Griffith) terugkeren naar de Cobra Kai-dojo om weer bij Kreese te staan.

Robby (Tanner Buchanan) is vastbesloten voor de Cobra Kai-dojo, terwijl Miyagi-do en Eagle Fang-dojos samenwerken om in de oppositie te staan.

Alle drie de seizoenen van Cobra Kai zijn beschikbaar om te streamen op Netflix, dus het inhalen van Cobra Kai kan niet eenvoudiger.

Maar dat is niet het begin van het verhaal en om de beste waardering te krijgen voor wat Cobra Kai doet, moet je teruggaan naar de originele film uit 1984 en opnieuw beginnen. Inderdaad, als je naar het originele The Karate Kid kijkt, zul je meer waardering krijgen voor de personages die nieuw leven zijn ingeblazen, en context geven aan alle flashbacks.

Daniel LaRusso (Ralph Macchio) verhuist naar Reseda, Californië. De nieuwe jongen maakt nieuwe vrienden, maar trekt daarbij de ongewenste aandacht van Johnny Lawrence. Nadat hij in elkaar is geslagen, wendt LaRusso zich tot meneer Miyagi voor hulp, met als hoogtepunt een confrontatie op de All-Valley Karate Championships. Deze film biedt de context voor de hoofdpersonen van Cobra Kai, met een vergelijkbare verhaallijn.

De tweede aflevering volgt de verdieping van de relatie tussen LaRusso en Miyagi wanneer het paar terugkeert naar Japan terwijl de vader van meneer Miyagi op sterven ligt. We komen meer te weten over de geschiedenis van Miyagi en introduceren Kumiko, die de aandacht van LaRusso trekt. Veel van deze film wordt weerspiegeld in Cobra Kai seizoen 3, dus het is het bekijken waard.

In de derde film bezoekt Kreese zijn oude Vietnam-kameraad Terry Silver, die opstapt om de Cobra Kai-dojo over te nemen en wraak belooft op LaRusso en Mr Miyagi. De plotwendingen leiden Danial LaRusso terug in het All-Valley-toernooi nadat hij zijn relatie met meneer Miyagi heeft verbroken en hersteld. Deze film biedt enige context voor Cobra Kai seizoen 4.