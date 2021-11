Releasedatum Tiger King 2, hoe te kijken en in te halen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Binnenkort verschijnt een tweede seizoen van de immens populaire documentairereeks Tiger King op Netflix.

Tiger King 2, aangekondigd als onderdeel van het Tudum-evenement van de streamingdienst in september, wordt opnieuw geregisseerd door Eric Goode en Rebecca Chaiklin en gaat effectief verder waar het vorige seizoen was geëindigd.

Het is niet zonder controverse — niet alleen de Tiger King zelf, Joe Exotic, zit momenteel in de gevangenis voor het inhuren van huurmoordenaars om rivaal Carole Baskin te vermoorden, Baskin zelf klaagt Netflix aan.

Ze beweert dat het bedrijf geen toestemming heeft om beelden van haar te gebruiken in Tiger King 2, omdat ze alleen vrijgaveformulieren heeft ondertekend voor de eerste serie.

Het klinkt zeker dat seizoen 2 net zo verrassend en vol evenementen zal zijn als voorheen. Hier is alles wat je er tot nu toe over moet weten.

Tiger King 2 gaat op woensdag 17 november 2021 in première.

Tiger King 2 is exclusief voor Netflix, dus je moet een Netflix-abonnee zijn om het te kunnen bekijken.

De vorige serie kreeg 15 (in het VK), dus we zouden hetzelfde opnieuw verwachten.

Hoewel niet bevestigd, wordt verwacht dat Tiger King 2 8 afleveringen zal hebben.

De eerste serie - Tiger King: Murder, Mayhem and Madness - had oorspronkelijk 7 afleveringen, maar tijdens de eerste lockdown van de pandemie werd een achtste aflevering toegevoegd. Het bevatte interiews met een aantal van degenen die in de docuserie verschenen.

Uit de trailer (die je hieronder kunt zien) wordt duidelijk dat de eerste serie een grote impact heeft op het vervolg. Het is schijnbaar gefilmd nadat het fenomeen begon.

Variety meldt echter dat in ieder geval één persoon er niet blij mee is. Carole Baskin zou Netflix aanklagen over haar verschijning in Tiger King 2. Ze beweert dat ze alleen de vrijgavedocumenten voor de eerste serie heeft ondertekend. Of dat de release zal vertragen, is niet bekend. Netflix heeft nog niet gereageerd op haar aantijgingen.

De hele eerste serie is nu beschikbaar op Netflix. Er zijn 8 afleveringen - 7 werden oorspronkelijk uitgezonden, plus een andere met interviews na de show gemaakt tijdens de lockdown in 2020.

Ook de gebeurtenissen in de eerste reeks kun je inhalen in een handig, hapklaar hoogtepuntenpakket van de streaminggigant.

Je kunt hieronder een volledige trailer van de nieuwe serie bekijken.

De verdere avonturen van Joe Exotic worden ook getoond naast andere documentaires die naar het platform komen in een "Home of True Crime"-teaser die voor het eerst werd getoond tijdens Tudum.