(Pocket-lint) - Squid Game is een van de meest spraakmakende shows van Netflix geworden, wat eigenlijk niet verwonderlijk is, want het is een emotionele achtbaan van een horloge dat je bijna onmiddellijk vasthoudt.

Het kan worden vergeleken met Hunger Games, maar Squid Game gaat zeker een stapje verder. Het einde van de eerste serie laat veel open zodat de games nog niet voorbij zijn. Hier is alles wat je moet weten over Squid Game seizoen 2.

Netflix heeft nog niet bevestigd dat er een seizoen 2 van Squid Game komt. Het zou verrassend zijn om de streamingdienst niet te zien proberen een vervolgseizoen aan te bieden, gezien hoe groot het eerste seizoen is geweest, maar voorlopig is er geen officieel woord.

De maker van de show - Hwang Dong-hyuk - vertelde Variety in september 2021 : "Ik heb geen goed ontwikkelde plannen voor Squid Game 2. Het is best vermoeiend om er alleen maar aan te denken. Maar als ik het zou doen, zou ik het zeker niet alleen doen. Ik zou overwegen om een schrijverskamer te gebruiken en zou meerdere ervaren regisseurs willen."

Als en wanneer een seizoen 2 van Squid Game verschijnt, zal het ongetwijfeld Netflix raken.

Het eerste seizoen van Squid Game had negen afleveringen en zes games binnen die negen afleveringen. We verwachten een vergelijkbaar bedrag voor het volgende seizoen.

Hoewel het einde van seizoen 1 zeker ruimte maakte voor een vervolg, is het momenteel niet duidelijk waar een tweede seizoen zich op zou richten. We zouden verwachten dat de hoofdpersoon - speler 456 - zou terugkeren, aangezien hij niet aan boord was gegaan om zijn dochter te zien en we zouden ook verwachten dat hij zou proberen degenen die het spel runnen neer te halen.

Natuurlijk stierf de oude man - speler 001 - die de maker van het spel bleek te zijn in de laatste aflevering van seizoen 1, en goed gezien het hoofdpersonage het prijzengeld won nadat veel van de andere personages in de spellen stierven, is er genoeg ruimte voor nieuwe castleden.

Of de games dezelfde structuur zullen volgen - zes games en honderden deelnemers - of dat Hwang Dong-hyuk een andere weg inslaat, is nog niet bekend. Spannend wel.

Dong-hyuk vertelde Radio Times : "Ik realiseer me dat er enorme verwachtingen zijn voor seizoen twee. Het is niet dat ik helemaal niet aan seizoen twee heb gedacht, en ik heb er ook een ruw kader voor. Maar ik blijf mezelf afvragen of Ik kan het beter maken dan seizoen 1. Ik wil niet dat mensen teleurgesteld worden over het nieuwe seizoen."

Hij zei ook over de ideeën die rond een seizoen 2 online circuleren: "Als ik ooit seizoen twee maak, zal ik proberen die vele ideeën op te zoeken, en natuurlijk, als er goede zijn, kan ik ze in het verhaal opnemen".

Als je seizoen één van Squid Game wilt inhalen en je geheugen wilt opfrissen over wat er is gebeurd, of als je het helemaal opnieuw wilt bekijken, dan moet je Netflix kijken.

Net als Bridgerton zal Squid Game ongetwijfeld beschikbaar blijven om naar te kijken, zelfs nadat de hype is verdwenen.