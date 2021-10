Hoe kijk je Squid Game: ondertiteling of dub?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Squid Game is verreweg de populairste nieuwe show van 2021, en hoewel het lijkt alsof er elk jaar een nieuwe Netflix- hitserie is waar iedereen het over heeft, is Squid Game een beetje anders omdat het een Zuid-Koreaanse productie is, wat betekent dat Engelse kijkers moet kiezen tussen kijken met ondertiteling of nasynchronisatie.

De laatste tijd is er veel geklets op sociale media geweest om de meest nauwkeurige vertaling mogelijk te maken. Nadat enkele meertalige Twitter-onderzoekers de show hadden bekeken, gingen ze naar het platform om uit te leggen hoe we het beste konden kijken.

Het antwoord? Gebruik "Engelse" ondertitels in plaats van "English [CC]" of nasynchronisatie om de meest nauwkeurige scriptvertaling mogelijk te maken.

niet om snobistisch te klinken, maar ik spreek vloeiend Koreaans en ik heb inktvisspel met Engelse ondertitels bekeken en als je Koreaans niet verstaat, heb je niet echt naar dezelfde show gekeken. vertaling was zo slecht. de dialoog was zo goed geschreven en nul ervan is bewaard gebleven — youngmi mayer (@ymmayer) 30 september 2021

De reden is dat "English [CC]", wat natuurlijk staat voor ondertiteling, bedoeld is voor slechthorende of volledig dove kijkers. Deze worden over het algemeen automatisch gegenereerd in plaats van handmatig te worden geschreven door een team van Koreaans-Engelse vertalers en bevatten vreemde beschrijvingen van voetstappen, geeuwen, gegil en meer.

De standaard "Engelse" optie is daarentegen ontworpen met het idee dat je alle aanvullende details kunt horen, zoals wanneer de voetstappen van een personage buiten het scherm marcheren, dus die worden uitgesloten van de tekst.

Wat betreft Engelse dubs, het probleem is dat, hoewel je nog steeds de algemene essentie van de show kunt begrijpen, nasynchronisatie een volledige herschrijving van het script vereist die enigszins moet overeenkomen met de lipbewegingen van de originele acteur wanneer deze in de nieuwe taal wordt gesproken.

Dit resulteert in een enigszins gecompromitteerde ervaring en zal zeker enkele van de meest minuscule dialoognuances overboord gooien die door de originele scenarioschrijvers zijn geschreven.