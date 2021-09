Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tik tak, het wachten is op de première van seizoen 4 van Stranger Things. Maar zoals de nieuwste trailer, "The Creel House", onthult, zal dat wachten ons tot 2022 brengen - en er is nog geen specifieke uitzenddatum geschreven door Netflix.

De trailer van eind september 2021 — waarvan wordt gedacht dat het de derde van vier teasers is voorafgaand aan de komst van de show — onthult echter een interessant nieuw achtergrondverhaal en instellingen voor de aankomende show. Je kunt het hieronder bekijken.

Zoals beschreven in onze hoofdfunctie van Stranger Things S4 — die je hier kunt lezen en alle trailers in volgorde kunt bekijken — zal het vierde seizoen naar verwachting niet plaatsvinden in Hawkins, het slaperige stadje waar het origineel zich voornamelijk afspeelde, maar een splitsing tussen Rusland (na de verdwijning van Jim Hopper) en een tweede locatie buiten de stad in de VS.

De nieuwe trailer beschrijft die setting: het Creel-huis is waar nieuwkomer Victor Creel — die wordt gespeeld door Robert Englund, de beroemde horroracteur die eerder Freddy Krueger speelde in Nightmare on Elm Street — zijn achtergrondverhaal uit de jaren 50 speelt, schijnbaar zijn twee vermoord dochters, voordat ze in een psychiatrische inrichting belandden.

Wat is het belang van het Creel-huis? Welnu, dat is waar onze favoriete castleden - Elf, Mike, Will, Dustin, Lucas, et al - opduiken, en waar het samenspel tussen The Upside Down, de geschiedenis van het huis en het heden begint. Wat zullen we leren en waar zal de introductie van de Creel-familie de richting van de show veranderen? We zullen moeten wachten tot 2022 om erachter te komen...