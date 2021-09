Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Psychologische thriller You is na bijna twee jaar terug voor een derde seizoen. Joe Goldberg woont met Love - die zwanger is van zijn kind - in een buitenwijk. Als je denkt dat dat betekent dat Joe is veranderd van zijn oude obsessieve manieren, denk dan nog eens goed na.

Hier is alles wat je moet weten over You seizoen drie, inclusief wanneer het wordt uitgebracht, hoe je het kunt bekijken, hoe je eerdere seizoenen kunt inhalen en wat je kunt verwachten van het derde deel.

Netflix heeft bevestigd dat seizoen 3 van You op 15 oktober 2021 wordt uitgebracht. Dat is bijna twee jaar na de release van seizoen twee, dus fans hebben een tijdje gewacht.

You is een Netflix Original, wat betekent dat je een Netflix-abonnement nodig hebt als je het nieuwste seizoen van You wilt bekijken wanneer het wordt uitgebracht.

Het is nog niet duidelijk of Netflix alle afleveringen in één keer zal droppen, of dat het een week-per-week-affaire wordt.

Netflix heeft bevestigd dat er 10 afleveringen van You seizoen 3 zullen zijn, wat hetzelfde is als seizoen één en twee, die beide 10 afleveringen hadden.

Ja. Netflix heeft eind augustus de officiële trailer voor You seizoen 3 uitgebracht. Je kunt het hieronder bekijken.

Seizoen 3 van You bevat Joe Goldberg (Penn Badgely) die het vaderschap navigeert, naast Love Quinn (Victoria Pedretti).

We weten vanaf het einde van seizoen twee dat de gevaarlijke twee naar de buitenwijken verhuizen terwijl Love zwanger is en Joe interesse toont in de buurman, wat laat zien dat hij, hoewel hij in de buitenwijken en buiten zijn comfortzone is, niet is veranderd.

De trailer concentreert zich op de aanstaande baby, waarbij Joe vertelt en bespreekt hoe hij hem moet noemen. Met het einde van seizoen twee dat Love net zo gevaarlijk en obsessief is als Joe, zo niet meer, weten we zeker dat seizoen drie zeker niet zonder zijn donkere wendingen zal zijn.

Scott Speedman is toegetreden tot de cast van YOU seizoen 3!



Hij zal Matthew spelen, een succesvolle CEO, echtgenoot en niet-communicatieve vader. Hij is gereserveerd, mysterieus en heeft de neiging zich terug te trekken … en dat alles maskeert een diepe bron van emotie eronder pic.twitter.com/EYp7Xfg65u — Netflix-wachtrij (@netflixqueue) 21 oktober 2020

Een lijst van enkele castleden is bevestigd voor het nieuwe seizoen, waaronder Scott Speedman als Matthew, die wordt beschreven als "een succesvolle CEO, echtgenoot en niet-communicatieve vader. Hij is gereserveerd, mysterieus en heeft de neiging zich terug te trekken ... allemaal waarvan een diepe bron van emotie eronder maskeert."

Travis Van Winkle speelt een personage genaamd Cary, die naar verluidt Joe uitnodigt in zijn binnenste cirkel, terwijl Shalita Grant een "moeder-beïnvloeder" zal spelen genaamd Sherry, die eigenlijk een gemeen meisje is dat alleen doet alsof ze Love verwelkomt in haar sociale kring .

Vers bloed bij You Seizoen 3:



Shalita Grant speelt Sherry, een "Mom-beïnvloeder" die nuchter lijkt, maar eigenlijk een gemeen meisje is dat alleen doet alsof ze Love verwelkomt in haar sociale kring.



Travis VanWinkle speelt de rijke Cary, die Joe uitnodigt in zijn binnenste cirkel pic.twitter.com/Js70prlmZv — Netflix-wachtrij (@netflixqueue) 15 oktober 2020

Als je seizoen één en twee van You wilt inhalen, dan vind je alle 20 afleveringen op Netflix.

Elke aflevering duurt ongeveer 45 minuten, dus er is nog genoeg tijd om je geheugen op te frissen — of de serie helemaal opnieuw te beginnen — voordat seizoen drie uitkomt.

Netflix heeft nog geen seizoen vier van You bevestigd, maar het is ook niet uitgesloten.

De uitvoerend producent Sera Gamble vertelde eerder aan The Hollywood Reporter : "Ik ben helemaal niet bang om te zeggen dat we Joe zeker nog een aantal seizoenen kunnen volgen."