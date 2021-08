Netflix voegt Spatial Audio toe voor iOS-gebruikers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix rolt een update uit voor iPhone en iPad die voor het eerst volledige Spatial Audio naar zijn mobiele app brengt.

Hoewel sommigen geloofden dat Netflix- inhoud al in Spatial Audio was, werd deze alleen in stereo gepresenteerd aan AirPods Pro en AirPods Max . Nu kunnen ondersteunende films en tv-programmas ruimtelijk gelokaliseerd surround-geluid weergeven.

U kunt Spatial Audio in het Control Center schakelen, maar alleen als u luistert op een AirPods Pro- of Max-hoofdtelefoon.

Een Netflix-woordvoerder bevestigde de extra functie voor 9to5Mac .

Het zou al beschikbaar moeten zijn op iPhones en iPads met iOS 14 of hoger. Zo niet, kijk dan in de App Store of er een update wacht.

Netflix geeft toe dat dit een "langzame uitrol" is, dus het kan ook zijn dat uw regio Spatial Audio nog niet heeft ontvangen op ondersteunde inhoud.

Apple introduceert volgende maand nog een audiofunctie met iOS 15 / iPadOS 15. Spatialise Stereo zal ook een virtuele surround sound-optie creëren van standaard 2-kanaals mixen. Ook dit werkt alleen voor AirPods Pro- en Max-gebruikers.

In onze handige gids vind je hier alles wat je moet weten over Spatial Audio van Apple en hoe je deze inschakelt voor je apparaat.