Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ofcom heeft onderzoek onthuld naar het kijkgedrag van Britten in 2020 en de aanhoudende pandemie. Een van de belangrijkste punten is dat meer mensen in het VK zich nu op Netflix abonneren dan op betaal-tv - Sky, BT en Virgin Media samen.

Meer dan de helft van de Britse huishoudens is nu geabonneerd op Netflix (52 procent), wat de 48 procent van de huishoudens met betaaltelevisie overtreft.

Streamingdiensten hebben over het algemeen geprofiteerd van lockdowns en berichten thuisblijven. Er zijn nu meer dan 30 miljoen abonnees op een streamingdienst in het VK. Dit omvat Netflix, maar ook Amazon Prime Video , Disney+ , Now en verschillende anderen.

Ook het kijken naar tv en online video nam in 2020 toe. De gemiddelde persoon in het land besteedde vijf uur en 40 minuten per dag aan het kijken naar tv-uitzendingen, een streamingdienst of online video via YouTube.

Uiteraard is er een splitsing tussen leeftijdsgroepen waarbij het meest dominante kijkformaat naar keuze is. Zo keken 16- tot 34-jarigen vaker naar content op YouTube dan naar live-tv.

"Tv en online video zijn een belangrijk tegengif gebleken tegen het leven op slot, waarbij mensen vorig jaar een derde van hun wakkere uren doorbrachten aan schermen voor nieuws en entertainment", zegt Yih-Choung Teh, groepsdirecteur strategie en onderzoek van Ofcom.

“De pandemie heeft ongetwijfeld het kijken naar streamingdiensten enorm versneld, met drie op de vijf Britse huizen die zich nu hebben aangemeld. een gezonde pijplijn van inhoud en houd klanten aangemeld."