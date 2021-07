Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix plant naar verluidt een live-action Pokemon TV-serie, volgens een nieuw rapport.

Variety beweerde dat Netflix zich in de vroege stadia van de ontwikkelingscyclus bevindt, met Lucifer co-showrunner en uitvoerend producent Joe Henderson die het nog aan te kondigen project zal leiden. Houd er rekening mee dat Netflix de laatste tijd interesse heeft getoond om mobiele games te spelen zonder extra kosten voor abonnees, en er wordt aangenomen dat de streaminggigant nieuwe originelen in de pijplijn zou kunnen hebben om in première te gaan naast alle game-inhoud die het mogelijk in de maak heeft.

Het bedrijf heeft ook succes gehad met het maken van shows op basis van games, zoals met de doorbraakhit The Witcher . Het heeft ook Resident Evil- en Tomb Raider-shows in ontwikkeling. In 2015 ging het gerucht dat Netflix samenwerkte met Nintendo aan een live-action Legend of Zelda-serie , maar die werd naar verluidt geannuleerd.

Met dat in gedachten is het altijd mogelijk dat het Pokémon-project nog kan worden ingeblikt, omdat het nog zo vroeg is. We houden u op de hoogte als er meer informatie naar boven komt.

