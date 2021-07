Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix heeft aangekondigd dat seizoen 2 van The Witcher kort voor Kerstmis op zijn streamingplatform zal verschijnen, en het heeft ook de eerste trailer voor het nieuwe seizoen uitgebracht.

De show keert terug op 17 december 2021. Netflix kondigde het nieuws aan tijdens een inaugureel WitcherCon-evenement. Het bood ook de eerste volledige kijk op het komende seizoen, die je hierboven kunt bekijken. Voor zover we kunnen zien, gaat het tweede seizoen verder waar het eerste seizoen eindigde, met Geralt of Rivia (Henry Cavill) die de verbannen prinses Cirill ontmoet. Het duo gaat naar Kaer Morhen - het bergfort waar Geralt trainde - zodat Ciri ook een hekser kan worden. Het ziet er op zijn zachtst gezegd niet gemakkelijk uit.

Dat is alles mensen - de #WitcherCon is voorbij! Bedankt allemaal voor het meedoen en het vieren van het Witcher-universum met ons



En als je sommige delen van de stream hebt gemist, kun je deze opnieuw bekijken op YouTube:



1e stream: https://t.co/Ny2iZcgsdL

2e stream: https://t.co/PhTPplGoEa pic.twitter.com/YGi8PZupIn — The Witcher (@witchergame) 10 juli 2021

Naast de trailer en datum plaagde Netflix een featurette achter de schermen met Anya Chalotra en Freya Allan (die respectievelijk Yennefer en Ciri spelen), evenals de nieuwe kastanjebruine garderobe van Jaskier en vage afleveringstitels voor seizoen twee. Cavill zei zelfs dat het volgende seizoen een nieuw nummer van Jaskier zal hebben.

Ga de confrontatie aan met je demonen. Nightmare of the Wolf gaat in première op 23 augustus.

Er werd ook een releasedatum aangekondigd voor een geanimeerde prequelfilm, The Witcher: Nightmare of the Wolf, die op 23 augustus 2021 naar Netflix zal komen. Ten slotte onthulde CD Projekt Red op WitcherCon een volgende generatie PS5- en Xbox Series X-update voor The Witcher 3 : Wild Hunt die later dit jaar gratis zal verschijnen met DLC op basis van de Netflix-show.

The Witcher 3: Wild Hunt next-gen update komt dit jaar naar PS5, Xbox Series X/S en pc! Hier is een voorproefje van onze bijgewerkte albumhoes.



Spoiler alert: we hebben ook enkele gratis DLCs voorbereid, geïnspireerd door @witchernetflix



Binnenkort meer info! pic.twitter.com/Hs7LwWzUAt — The Witcher (@witchergame) 9 juli 2021