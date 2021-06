Steven Spielberg en Amblin tekenen grote Netflix-deal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix heeft een blockbuster-deal getekend met de filmstudio van Steven Spielberg om twee films per jaar te produceren voor een onbepaalde periode.

Amblin Partners heeft verschillende merken onder zijn hoede - waaronder Amblin Entertainment en Dreamworks - en Spielberg zou een deel van de films zelf kunnen regisseren.

De deal stond onder toezicht van Netflix co-CEO Ted Sarandos en Scott Stuber, het hoofd van originele films van het streamingbedrijf.

"Bij Amblin zal het vertellen van verhalen voor altijd centraal staan in alles wat we doen, en vanaf het moment dat Ted en ik een samenwerking begonnen te bespreken, was het overduidelijk dat we een geweldige kans hadden om samen nieuwe verhalen te vertellen en het publiek op nieuwe manieren te bereiken. " zei Spielberg (zoals gerapporteerd door Variety ).

"Deze nieuwe weg voor onze films, naast de verhalen die we blijven vertellen met onze oude familie bij Universal en onze andere partners, zal voor mij persoonlijk ongelooflijk veel voldoening geven, aangezien we er samen met Ted aan beginnen, en ik kan niet wachten om met hem, Scott en het hele Netflix-team aan de slag te gaan."

De inhoudsovereenkomst zal geen semi-biopic bevatten die de regisseur momenteel maakt met Seth Rogen.

"Steven is een creatieve visionair en leider en, net als zoveel anderen over de hele wereld, werd mijn groei gevormd door zijn gedenkwaardige personages en verhalen die blijvend, inspirerend en ontwaken", voegde Sarandos toe namens Netflix.

"We kunnen niet wachten om met het Amblin-team aan de slag te gaan en we zijn vereerd en opgewonden om deel uit te maken van dit hoofdstuk van Stevens filmgeschiedenis."

Geschreven door Rik Henderson.