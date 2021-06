Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Britse regering bekijkt de streamingdiensten nauwlettend om te beslissen of ze op dezelfde manier moeten worden gereguleerd als tv-uitzendingen.

Het wil dat communicatieregulator Ofcom de regel gaat uitoefenen over Netflix , Amazon Prime Video, Disney+ en andere diensten die in het land actief zijn, net als bij de BBC, ITV, Channel 4 en andere traditionele omroepen.

Dit zou betekenen dat ze elk zouden worden onderzocht op vooringenomenheid en nauwkeurigheid op basis van Britse richtlijnen.

Op dit moment is de regelgevende controle lukraak. Het Europese hoofdkantoor van Netflix staat bijvoorbeeld in Amsterdam en valt dus onder de Nederlandse regelgeving. De regering wil daar verandering in brengen, waarbij de Britse operatie van Netflix in plaats daarvan Ofcom-controle vereist.

Dit, zegt de regering, zal de klachtenprocedure voor inhoud voor Britse kijkers ten goede komen.

De volledige plannen zullen naar verluidt later deze week worden gepubliceerd.

"Britse omroepen moeten concurreren met deze reuzen met één hand op de rug gebonden. De bedrijven hebben diepe zakken en zijn grotendeels ongereguleerd, waardoor ze vrij zijn om hun interpretatie van het Britse leven op te leggen", zei een overheidsbron (zoals gerapporteerd door de Press Press. Associatie via Yahoo ).

“De regels voor de manier waarop omroepen werken, zijn geschreven voor een analoog tijdperk. Ze zijn niet geschikt voor hun doel in een tijdperk van smart-tvs, streaming en on-demand programmering.

“Met het tempo van de veranderingen en de toename van de wereldwijde concurrentie, vindt de cultuursecretaris dat het tijd is om te kijken hoe we het speelveld tussen omroepen en video-on-demanddiensten kunnen egaliseren en ervoor kunnen zorgen dat het Britse omroeplandschap geschikt is voor de 21e eeuw."

Geschreven door Rik Henderson.