Lupin Part 2: Releasedatum, plot en alles wat je moet weten

(Pocket-lint) - Een van de geweldige dingen van moderne streaming is dat je hittitels uit andere regios kunt vinden - en Lupin is de slaperige hit die Netflix stormenderhand verovert.

De serie concentreert zich op Omar Sys Assane Diop en zijn intrigerende avonturen als Lupos - gebaseerd op Maurice Leblancs gentleman-dief, een versmelting van spanning, komedie en enkele van de meest sluwe uitvluchten die je op tv zult zien.

Om te zeggen dat Lupin zachtaardig was, zou een understatement zijn, en veel daarvan komt van de prestaties van Sy. Het goede nieuws is dat er een tweede seizoen is, of deel 2 zoals het heet, en dat er sprake is van seizoen 3.

Lupin seizoen 2 - of deel 2 - komt op 11 juni 2021 op Netflix, dus je kunt gewoon op play klikken en beginnen met kijken.

Ja, uitgebracht in mei, er is een trailer op YouTube, hieronder ingesloten. Let op: dit is de Engelstalige trailer.

Lupin Part 2 wordt gestreamd op Netflix. Je hebt een Netflix-abonnement nodig om deze te kunnen bekijken.

Lupin Deel 1 staat ook op Netflix, dus die kun je streamen voordat je het nieuwe seizoen gaat kijken. Als je het eerste seizoen nog niet hebt gezien, moet je dat wel doen, want het verhaal loopt opeenvolgend door de afleveringen en het eerste seizoen bepaalt de plot en personages voor het tweede seizoen.

Lupin is een Franstalige titel. We denken dat het het beste in het Frans kan worden bekeken voor de originele soundtrack, maar het is ook beschikbaar in het Arabisch, Engels, Hindi en Pools, terwijl ondertitels worden aangeboden in het Engels, Arabisch, Pools of Traditioneel Chinees.

Nu deel 1 ons met een cliffhanger achterlaat, is Assane Diop terug met zijn alter ego Arsène Lupin, op zoek naar wraak. Er komen vijf afleveringen van deel 2.

De officiële plaag voor deel 2 luidt: "Dit is geen spel meer. Assanes zoektocht naar wraak tegen Hubert Pellegrini heeft zijn familie aan stukken gescheurd. Met zijn rug tegen de muur moet hij nu een nieuw plan bedenken, zelfs als het betekent zichzelf in gevaar brengen."

In de officiële trailers is te zien hoe Diop contact maakt met beste vriend Benjamin, en laat zien dat Diop nu de meest gezochte man in Frankrijk is, terwijl de actie zich afspeelt in een breed scala aan omgevingen, waarbij Parijs evenzeer een ster van de show is als de acteurs.

Op een teasersite liet Netflix een grote hint vallen over deel 3 van Lupin. Terwijl de woorden door de talen flitsen, vertelt assane-diop.com ons dat Assane Diop altijd een stap voor is en dat Lupin zal terugkeren voor een deel 3.

Dat is bevestigd door Omar Sy zelf, dus het is zo goed als vastgespijkerd.

Op ne peut rien vous cacher.

Lupine feest 3 is bevestigd !



We kunnen niets voor je verbergen. Lupin deel 3 is bevestigd! — Omar Sy (@OmarSy) 11 mei 2021

Wat betreft de releasedatum van deel 3, die is onbekend, maar naarmate de datums op hun plaats vallen om deel 2 te bevestigen, zien we ook "22" kort verschijnen, misschien een knipoog naar deel 3 dat in 2022 verschijnt, wat we zouden verwachten.

Elders, terwijl de personages door de geheime onthulling bladeren, is er ook een "4", wat misschien suggereert dat er ook een deel 4 in de pijplijn zit.

Geschreven door Chris Hall.