Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er gebeuren nog steeds vreemdere dingen.

Het vierde seizoen van de populaire sci-fi-serie van Netflix, Stranger Things, komt dichter bij een release. Het derde seizoen liet nogal wat hangende vragen achter over de toekomst van de serie, maar Netflix heeft ons een paar hints gegeven over het volgende seizoen in de vorm van teasertrailers en castingaankondigingen.

Terwijl de release van een tweede teaser-trailer fans deed hopen dat seizoen vier binnenkort zou kunnen komen, ga je gang en tempeer je die verwachtingen. De serie was begin april nog aan het filmen. In eerdere seizoenen duurde de postproductie zes maanden voordat de show in première ging, dus het is logisch dat we het volgende seizoen pas in 2022 zien. Finn Wolfhard, die Mike Wheeler in de show speelt, zei onlangs dat seizoen vier komt hopelijk uit in 2022.

Je kunt het volgende seizoen van Stranger Things bekijken of alle oudere seizoenen inhalen via Netflix. Het is tenslotte een Netflix Original.

squirrel_widget_173066

Hier is alles wat we tot nu toe weten over seizoen vier:

Het einde van seizoen drie zag David Harbours Hopper zichzelf opofferen om het portaal naar de Upside Down onder de stad Hawkins te sluiten, maar een postkredietscène liet de hoop achter dat Hopper nog in leven is. We zien een gevangenis in Rusland die een onzichtbare persoon bevat, die Russische bewakers de Amerikaan noemen, voordat ze een andere gevangene aan een Demogorgon voeren. Iedereen hoopte dat de Amerikaan Hopper is, die de Upside Down-dimensie binnenging om te voorkomen dat hij doodging.

We kwamen erachter dat hij de Amerikaan in kwestie is, dankzij een teaser-trailer voor seizoen vier, genaamd "From Russia With Love". We kunnen ook raden dat de tijd van Hopper als gevangene komend seizoen veel aandacht zal krijgen, dankzij de inzet van een Russische bewaker en een Russische smokkelaar voor het nieuwe seizoen.

De meest recente teaser van seizoen vier, genaamd "Elf, ben je aan het luisteren", plaagde de terugkeer van een van de eerste schurken uit de serie: Dr. Martin Brenner van Mathew Modine. Hij is de Rainbow-kamer binnen zien lopen naar een groep kinderen die hem Papa noemen. De teaser lijkt een flashback te zijn naar de tijd waarin Brenner elf in gevangenschap grootbracht, samen met andere hoogbegaafde kinderen. De laatste keer dat we Brenner levend zagen, was toen hij oog in oog stond met het eerste seizoen van Demogorgon.

Door die ontmoeting gingen we ervan uit dat hij dood is. In het tweede seizoen ontmoet Elf Kali (Linnea Berthelsen) - een ander kind met krachten dat door Brenner in de Hawkins-faciliteit werd vastgehouden - die op wraak uit is. Samen sporen ze een andere voormalige medewerker van de faciliteit op die onthult dat Brenner nog leeft.

De eerste drie seizoenen van Stranger Things speelden zich volledig af in het fictieve stadje Hawkins, Indiana, maar het komende seizoen zal het verhaal zich uitbreiden buiten de kleine stad. We weten dat een deel van seizoen vier zal plaatsvinden in Rusland - waar Hopper wordt vastgehouden door Russische troepen. Nieuwe castinginformatie bevestigt ook de Russische setting, met Tom Wlaschiha die een Russische bewaker speelt genaamd Dmitri en Nikola Duricko die een smokkelaar speelt genaamd Yuri.

Naast de Russische setting zag het einde van seizoen drie Joyce Byers (Wynona Ryder) Eleven (Millie Bobby Brown) adopteren en uit Hawkins vertrekken met haar zoon Will (Noah Schnapp). We weten nog steeds niet waar, maar het biedt weer een andere setting buiten Hawkins, wat een thema lijkt te zijn voor het seizoen, gezien de allereerste teaser voor seizoen vier, uitgebracht in 2019, met de woorden We zijn niet in Hawkins meer weergegeven op het scherm.

Stranger Things houdt ervan een eerbetoon te brengen aan de films uit de jaren 80 die het inspireren, en het lijkt dat opnieuw te doen - met de casting van Robert Englund, die beroemd was vanwege de hoofdrol in The Nightmare on Elm Street-films als de misvormde seriemoordenaar Freddy Krueger. Englund zal nog een moordenaar spelen voor seizoen vier van Stranger Things. Hij wordt Victor Creel, een man die in een psychiatrische inrichting is opgesloten voor een gewelddadige moord in de jaren vijftig.

De eerste drie seizoenen van Stranger Things waren een jaar uit elkaar. Seizoen één speelde zich af in 1983, seizoen twee in 1984 en seizoen drie in 1985. Daarna zou het logisch zijn dat seizoen vier plaatsvindt in 1986, maar het zou ons niet verbazen als het verder vooruit zou springen om rekening te houden met sommige acteurs - die kinderen waren toen de serie begon - zijn nu wat ouder. Maar verwacht niet dat het te ver vooruit zal springen; de nostalgische jaren 80-sfeer is een groot deel van het succes van de show.

In het vierde seizoen van Stranger Things zullen Matt en Ross Duffer terugkeren als schrijvers en regisseurs. Het paar is verantwoordelijk voor de voorgaande drie seizoenen van Stranger Things. Naast de gebroeders Duffer zullen naar verwachting alle hoofdpersonages uit de eerste drie seizoenen van Stranger Things terugkeren.

Millie Bobby Brown als Elf

Finn Wolfhard als Mike Wheeler

Noah Schnapp als Will Byer

Gaten Matarazzo als Dustin Henderson

Caleb McLuaghlin als Lucas Sinclair

Natalia Dyer als Nancy Wheeler

David Harbor als Jim Hopper

Sadie Sink als Max

Charlie Heaton als Jonathan Byer

Joe Keery als Steve Harrington

Winona Ryder als Joyce Byers

Maya Hawke als Robin Buckley

Brett Gelman als Murray

Netflix heeft ook een reeks nieuwe castings voor het vierde seizoen onthuld, hier is een overzicht van die tot nu toe:

Robert Englund als Victor Creel , een man die wegens moord in een psychiatrische inrichting wordt opgesloten

, een man die wegens moord in een psychiatrische inrichting wordt opgesloten Tom Wlaschiha als Dimitri , een Russische bewaker die Hopper bevriend raakt

, een Russische bewaker die Hopper bevriend raakt Nikola Djuricko als Yuri , een Russische smokkelaar

, een Russische smokkelaar Jamie Campbell Bower als Peter Ballard , een verpleger in een psychiatrische inrichting

, een verpleger in een psychiatrische inrichting Eduardo Franco als Argyle , een stoner en pizzabezorger

, een stoner en pizzabezorger Joseph Quinn als Eddie Munson, een metalhead die ook de president is van Hawkins Highs Dungeons and Dragons-club die bekend staat als de Hellfire-club.

een metalhead die ook de president is van Hawkins Highs Dungeons and Dragons-club die bekend staat als de Hellfire-club. Sherman Augustus als luitenant-kolonel Sullivan , een intelligente militair

, een intelligente militair Mason Dye als Jason Carver , een rijke en beroemde atleet

Een interessante opmerking over de Stranger Things seizoen vier teasers die tot nu toe zijn uitgebracht ... In 2019 onthulde Netflix een officiële aankondiging van Stranger Things 4, maar sindsdien heeft het twee teaser-trailers uitgebracht. Je ziet de beschrijving in de YouTube-link voor de eerste teaser, From Russia with Love, heeft 001/004 in de beschrijving van de video. De tweede teaser heeft op dezelfde manier 002/004. Dit betekent dat er nog twee trailers komen.

Bekijk onze andere geruchten over aankomende shows en films:

Geschreven door Maggie Tillman.