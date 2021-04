Met de nieuwe functie Play Something van Netflix kun je je tv in willekeurige volgorde afspelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix heeft een nieuwe shuffle-functie geïntroduceerd. Met de naam Play Something, betekent dit dat de streamingdienst wat inhoud voor je zal selecteren die weerspiegelt wat je leuk vindt. Dit is zo ongeveer een voortzetting van de bestaande technologie van Netflix die shows voor jou kiest waarvan het denkt dat ze in jouw straatje passen.

Als het je niet bevalt wat er voor je is geselecteerd, kun je de dobbelstenen opnieuw gooien met nog een klik en wordt iets anders aanbevolen.

De functie is in wezen bedoeld voor degenen die gewoon iets willen kijken, maar niet willen nadenken over wat ze willen kijken. En het werkt allemaal in die typische wrijvingsvrije Netflix-stijl.

De streamingdienst laat je voornamelijk een gloednieuwe serie of film zien, soms uit je lijst, maar je kunt ook iets krijgen dat je al aan het kijken bent of een onafgemaakte serie. Hoe dit laatste deel in de praktijk werkt, zal interessant zijn, want als je een serie niet afmaakt, betekent dit dat je je interesse hebt verloren of niet leuk vond.

Om de nieuwe Play Something-functie te gebruiken, kun je er op een aantal manieren bij komen; onder je profielnaam, op de tiende rij van je Netflix-startpagina of in het navigatiemenu aan de linkerkant.

Play Something ondersteunt ook Text-to-Speech (TTS).

Geschreven door Dan Grabham.