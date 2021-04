De releasedatum van Crown seizoen 5 en alles wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - The Crown is een uitstekende Netflix Original-show, losjes gebaseerd op de gebeurtenissen uit de echte wereld na de politieke rivaliteit en romances van het bewind van koningin Elizabeth II, evenals gebeurtenissen die de tweede helft van de 20e eeuw hebben gevormd. Uiteraard briljant gedramatiseerd om een geweldig horloge te maken.

Seizoen één tot en met vier hebben ons allemaal een geschiedenisles gegeven van de jaren 40 tot 80, maar met Margaret Thatcher en Lady Diana Spencer die beide debuteren in seizoen vier, zijn alle ogen gericht op seizoen vijf en welke evenementen we hierna zullen zien.

Hier is alles wat we tot nu toe weten over seizoen vijf van The Crown, inclusief wie er wordt gecast, wanneer het wordt uitgebracht en wat we kunnen verwachten.

Seizoen vier van The Crown is in november 2020 op Netflix verschenen, maar seizoen vijf begint momenteel pas met filmen tot juni 2021, dat de releasedatum ergens in 2022 zou stellen.

Netflix heeft nog geen definitieve datum gegeven voor de release van seizoen 5. De onderbreking van het filmen zou echter eerder gepland zijn dan vanwege de wereldwijde pandemie.

Seizoen 3 verscheen twee jaar na seizoen 2 van The Crown, samen met de nieuwe cast, dus het is niet verrassend seizoen vijf en de nieuwe cast is voorlopig nog niet klaar.

Wanneer seizoen vijf van The Crown wordt uitgebracht, is het alleen beschikbaar om te bekijken op Netflix.

De show is een Netflix Original, net als Bridgerton , dus als je ernaar wilt kijken, moet je geabonneerd zijn op Netflix.

De verwachting is dat er in seizoen vijf van The Crown 10 afleveringen zullen zijn.

Seizoenen een tot en met vier hebben allemaal 10 afleveringen, wat tot nu toe in totaal 40 afleveringen heeft opgeleverd, dus het is zeer waarschijnlijk dat het volgende seizoen het huidige formaat zal behouden, vooral omdat er een seizoen zes is gepland.

Het vijfde seizoen van Crown gaat verder vanaf het punt waar seizoen vier eindigde, dat is het laatste deel van 1990. De verwachting is dat seizoen vijf daarom de jaren negentig zal beslaan, hoewel het niet duidelijk is welke evenementen zendtijd krijgen of welke showrunner Peter Morgan zal zich concentreren op.

Er zijn er echter nogal wat om uit te kiezen, waaronder de brand in Windsor Castle in 1992, de 40e verjaardag van de koningin van haar troonsbestijging en het uiteenvallen van verschillende huwelijken van haar kinderen.

Er is ook prinses Diana in de tweede helft van het decennium. Niet alleen haar interview met journalist Martin Bashir, maar ook haar scheiding van prins Charles in 1996 en haar tragische dood in 1997. De koningin vierde ook haar gouden huwelijksverjaardag met prins Phillip in 1997, dus Morgan heeft geen tekort aan verhalen.

Terwijl The Crown het bewind van koningin Elizabeth II volgt en de gebeurtenissen die plaatsvonden in de tweede helft van de twintigste eeuw, verandert de cast om de twee seizoenen om de verandering in decennia en het ouder worden van de personages weer te geven.

Netflix heeft bevestigd dat Queen Elizabeth II zal worden gespeeld door Imelda Staunton voor seizoen vijf en zes, en neemt het over van Olivia Colman die de koningin speelde in seizoen drie en vier en Claire Foy uit seizoen één en twee.

Lesley Manville zal de rol op zich nemen van prinses Margaret, en neemt het over van Helena Bonham Carter in seizoen drie en vier en Vanessa Kirby uit seizoen één en twee.

Jonathan Pryce speelt prins Philip, de hertog van Edinburgh, ter vervanging van Tobias Menzies van de afgelopen twee seizoenen. Matt Smith speelde de rol in seizoen één en twee.

Elizabeth Debicki zal prinses Diana spelen, in navolging van Emma Corrin die Diana in seizoen vier introduceerde in de show.

Het gerucht gaat dat Dominic West - vooral bekend van zijn rollen in The Wire en The Affair - Prins Charles zal spelen en het stokje zal overnemen van Josh OConnor. Het moet echter nog worden bevestigd.

Het is niet bevestigd wie prinses Anne, prins Andrew of prins Edward zal spelen, hoewel onlangs is gemeld dat Netflix het moeilijk vindt om een acteur voor prins Andrew te vinden, ook al heeft Netflix de beweringen ontkend .

Je kunt alle huidige seizoenen van The Crown op Netflix bekijken.

Alle 40 afleveringen van de show zijn beschikbaar om te streamen op het streamingplatform in het VK en de VS.

Ja, er komt een seizoen 6 van The Crown. Peter Morgan - de maker van The Crown - had overwogen de show na seizoen 5 te beëindigen, ondanks dat de show oorspronkelijk gepland was voor zes seizoenen, maar hij veranderde van gedachten.

Het zesde seizoen wordt echter het laatste seizoen van de show. Variety meldde dat Morgan destijds zei: "Toen we de verhaallijnen voor Series 5 begonnen te bespreken, werd het al snel duidelijk dat we, om recht te doen aan de rijkdom en complexiteit van het verhaal, terug moesten gaan naar het oorspronkelijke plan en er zes moesten doen. Voor alle duidelijkheid, Serie 6 zal ons niet dichter bij het heden brengen - het zal ons eenvoudig in staat stellen om dezelfde periode in meer detail te behandelen.

Het zesde seizoen van The Crown zal naar verwachting het verhaal tot het begin van de jaren 2000 beslaan, inclusief de dood van prinses Margaret en de koningin-moeder in 2002. Meer recente gebeurtenissen, zoals de dood van prins Phillip en het drama met prins Harry en Meghan, worden niet verwacht om deel uit te maken van de show.

Geschreven door Britta O'Boyle.