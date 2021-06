Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bridgerton - het glanzende periodedrama met een moderne twist - sierde Netflix eind 2020 en het was uitstekend. Vol schandaal, drama, seks en romantiek, het was de tv-serie die ons allemaal verslaafd maakte aan Lady Whistledowns detaillering van de gebeurtenissen van begin tot eind.

De eerste serie is geïnspireerd op het boek van Juila Quinn - The Duke and I - dat de eerste van acht is, dus er is genoeg materiaal om ons nog een tijdje op Bridgerton te zien bingewatchen. Netflix heeft tot nu toe een seizoen 2, 3 en 4 bevestigd.

Hier is alles wat we tot nu toe weten over Bridgerton seizoen 2 en wanneer het op onze schermen zal verschijnen.

Netflix heeft bevestigd dat Bridgerton een seizoen 2 zou zien op 21 januari 2021, gevolgd door een bevestiging van seizoen 3 en 4 op 13 april 2021. Het is echter nog niet bevestigd wanneer Bridgerton seizoen 2 zal worden uitgezonden. We zouden hem graag eind 2021 of begin 2022 zien, maar dat is voorlopig nog niet duidelijk.

De opnames zijn begonnen na een vertraging in 2020. Phoebe Dynevor - die Daphne Bridgerton speelt - werd gefotografeerd terwijl ze van de VS naar het VK reisde met Daphnes kenmerkende kastanjebruine haarkleur (een andere kleur dan haar natuurlijke haar), wat de eerste geruchten opriep.

Sindsdien zijn er echter verschillende personages gefotografeerd op de set, en een deel van de cast is ook gespot op Ascot Racecourse , dus de productie is aan de gang.

Wanneer Bridgerton seizoen 2 echter landt, is dit alleen op Netflix. Niet verwonderlijk, aangezien het een originele Netflix-serie is – en de grootste tot nu toe – dus je moet ervoor zorgen dat je je Netflix-abonnement gereed hebt.

Bridgerton seizoen 1 had acht afleveringen, dus het zou niet zo verwonderlijk zijn om een vergelijkbaar aantal te zien voor seizoen 2, hoewel we dat momenteel niet weten.

Elke aflevering duurt echter waarschijnlijk een uur, net als in seizoen 1, dus we kunnen hopen op minstens acht uur meer drama en Lady Whistledown-rapportage.

Zoals gezegd, werd het eerste seizoen van Bridgerton geïnspireerd door Julia Quinns The Duke and I , dat zich richtte op de relatie tussen de hertog van Hastings, Simon Basset, en de oudste van de Bridgerton-dochter, Daphne Bridgerton.

Het tweede seizoen zal naar verwachting worden geïnspireerd door het tweede boek, The Viscount Who Loved Me . Het zal zich richten op de in aanmerking komende vrijgezel Anthony Bridgerton en een vrouw genaamd Edwina Sharma. Hoewel natuurlijk niets eenvoudig zal zijn, want dat zorgt niet voor goede tv, dus Edwinas zus Kate zal ervoor zorgen dat Lady Whistledown iets heeft om over te schrijven voor haar Society Papers.

Beste lezers, ik durf te zeggen dat dit misschien wel de meest opwindende editie van mijn column ooit is... pic.twitter.com/jwOJwl6zQi — Bridgerton (@bridgerton) 21 januari 2021

Julia Quinn zei ook tegen de BBC : "Ik ben gewoon zo opgewonden omdat ik weet wat er in boek twee staat, nadat ik het heb geschreven, en ik denk dat er een aantal scènes zijn die zo ongelooflijk zullen zijn en waar mensen van gaan houden."

Er is mogelijk ook nieuws over Penelope Fetherington en Colin Bridgerton, bij sommige fans bekend als "Polin". Nicola Coughlan, die Penelope speelt, tweette een selfie van haar en Luke Newton, die Colin speelt. De tweet zei "Polin: Year two" met een bijemoji die de boeken van Quinn vertegenwoordigt, wat fans enthousiast heeft gemaakt.

Polin: jaar twee pic.twitter.com/bQWidklEu5 — Nicola Coughlan (@nicolacoughlan) 11 juni 2021

Goed gezien seizoen 2 zal naar verwachting gericht zijn op Anthony Bridgerton, onder andere weten we dat Jonathan Bailey, die hem speelt, terug zal zijn. Het grootste deel van de cast van seizoen één zal naar verwachting ook terugkeren, waaronder Phoebe Dynevor als Daphne en Lady Whistledowns voice-over Julie Andrews.

Helaas zullen we de terugkeer van de hertog van Hastings, Rege-Jean Page, voor het tweede seizoen niet zien.

Uwe Genade, het was een genoegen. pic.twitter.com/kX1nIG8pz7 — Bridgerton (@bridgerton) 2 april 2021

Netflix heeft echter vier nieuwe toevoegingen aan de cast voor het tweede seizoen bevestigd: Charithra Chandran als Edwina Sharma, Shelley Conn als Edwina en de moeder van Kate Sharma, Calam Lynch als Theo Sharpe en Rupert Young als Jack. Simone Ashley speelt Kate Sharma.

Bridgerton heeft vier acteurs toegevoegd aan seizoen 2:



Charithra Chandran speelt Edwina Sharma, Kates jongere zus en Shelley Conn speelt Mary Sharma, Kates moeder.



Zeg ook hallo tegen Calam Lynch die Theo Sharpe zal spelen en Rupert Young die Jack zal spelen. pic.twitter.com/yVvgHYJ2AF — Netflix (@netflix) 5 april 2021

Alle acht afleveringen van Bridgerton seizoen 1 zijn nog steeds beschikbaar om te bekijken op Netflix, zodat je je geheugen kunt opfrissen over wat er in dat sociale seizoen is gebeurd, zo veel als je wilt voorafgaand aan het nieuwe seizoen.

Ja. Netflix heeft bevestigd dat er tot nu toe een seizoen 3 en seizoen 4 van Bridgerton zal zijn, wat betekent dat er nog veel drama moet komen.

Beste lezers, deze auteur brengt een zeer opwindende aankondiging... pic.twitter.com/sV0QiYcn8z — Bridgerton (@bridgerton) 13 april 2021

Geschreven door Britta O'Boyle.