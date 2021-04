Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony Pictures heeft een nieuwe zogenaamde pay-one window deal getekend met Netflix . Dat betekent dat de streamingdienst vanaf 2022 de exclusieve Amerikaanse rechten heeft om de releases van Sony Pictures te streamen wanneer ze klaar zijn met hun theatrale en homevideo-runs. Netflix bevestigde de deal op Twitter.

"Maak je klaar voor Uncharted, Morbius, Bullet Train en Where the Crawdads Sing, plus toekomstige vervolg op Venom, Jumanji, Bad Boys en Spider-Man: Into The Spider-Verse," twitterde Netflix. Houd er rekening mee dat Netflix nu in feite Starz vervangt als Sonys pay-one window streaming-partner.

Variety zei dat Netflix een "opname-instellingsprijskaartje" heeft betaald om zijn pay-one window-overeenkomst met Sony te winnen.

De nieuwe deal ziet niet alleen de theatrale films van Sony, maar ook films van de Columbia Pictures-, Sony Pictures Classics-, Screen Gems- en TriStar Pictures-studios komen allemaal naar Netflix. Het is een enorme score voor Netflix, dat steeds meer concurrentie heeft gekregen van onder meer Disney + , HBO Max , Peacock en anderen. Verschillende studios kiezen ervoor om hun films rechtstreeks naar hun respectievelijke diensten te sturen.

De nieuwe deal geeft Netflix ook een eerste kans om originele films te pakken te krijgen die Sony misschien rechtstreeks naar streaming wil sturen, hoewel de studio nog steeds aan concurrenten kan verkopen als Netflix een film doorgeeft. Netflix zal ook licenties verlenen voor oudere films van Sony.

De deal van Netflix met Sony duurt ongeveer vijf jaar.

Geschreven door Maggie Tillman.