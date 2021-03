Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoeveel mensen hebben uw Netflix-login ? Of log je in op Netflix met iemands wachtwoord? Nou, dat zal misschien niet lang het geval zijn.

Het bedrijf onderzoekt naar verluidt manieren om zijn 200 miljoen abonnees te stoppen met het delen van wachtwoorden. GammaWire ontdekte een nieuwe functie die voorkomt dat mensen die niet geautoriseerd zijn om een account te gebruiken, er toegang toe hebben. Netflix heeft een verklaring uitgegeven waarin de functie wordt beschreven als een ‘test’ die is ontworpen om ‘ervoor te zorgen dat mensen die Netflix-accounts gebruiken hiertoe geautoriseerd zijn’.

Als Netflix merkt dat iemand een account probeert te gebruiken zonder de accounteigenaar te zijn, wordt diegene gevraagd om te verifiëren dat hij de eigenaar is via een e-mailcode of tekstcode. Als iemand niet binnen een bepaalde tijd kan verifiëren, heeft hij geen toegang tot Netflix-inhoud en wordt hij gevraagd om een eigen account aan te maken. Deze test is niet beperkt tot één land.

U kunt deze beveiligingsmaatregel omzeilen als u iemand bent die deelneemt aan het delen van wachtwoorden. Een accounteigenaar kan je de code sturen zodra deze bij hem aankomt via e-mail of telefoon, maar we vermoeden dat dit snel vervelend kan worden voor de persoon die je toegang geeft tot zijn Netflix.

Dit wordt extra ingewikkeld voor mensen die deel uitmaken van een huishoudrekening. De servicevoorwaarden van Netflix geven aan dat streaming-inhoud "niet mag worden gedeeld met personen buiten uw huishouden", maar het is onduidelijk of dat betekent dat iedereen in hetzelfde fysieke huis moet wonen.

Hoe zit het bijvoorbeeld met ouders van wie de kinderen gaan studeren? Kunnen ze nog steeds wachtwoorden delen als onderdeel van een huishouden? Netflix heeft wat uit te leggen, dus nam Pocket-lint contact op met het bedrijf voor opheldering.

Geschreven door Maggie Tillman.