(Pocket-lint) - Kan de driedimensionale ruimtelijke audio van Apple - die momenteel alleen werkt met AirPods Pro en AirPods Max via iPhone en iPad - naar het streaming megaplatform Netflix komen? Een bron suggereert van wel, maar zit er een mogelijke waarheid in?

Netflix biedt al ondersteuning voor Dolby Atmos- decodering, wat betekent dat je kunt genieten van dat objectgebaseerde driedimensionale audioformaat als je de juiste kit in je audiovisuele (AV) opstelling hebt.

IPhonesoft.fr zegt echter dat een bron binnen Netflix suggereert dat het streamingbedrijf gebruiksscenarios van Spatial Audio heeft onderzocht. Wat, gezien het grote aantal iPhone- en iPad-gebruikers, mogelijk logisch zou zijn.

Maar er zit een addertje onder het gras: het zou niet werken op uw tv. Waarom? Omdat Apples Spatial Audio moet bepalen waar uw Apple-apparaat zich bevindt - omdat het in principe in uw handen wordt gehouden, voor uw gezicht, en daarom zal beweging van uw hoofd - en dus de AirPods die u draagt - zorgen voor positionele aanpassing aan de audio.

Zelfs Apple TV kan geen ruimtelijke audio bieden - en we weten niet zeker of dit in dit stadium ooit zal gebeuren - voor uitvoer naar AirPods. Het is alleen voor iPhone en iPad en, althans, niet voor een breder AV-uitgangsconcept.

Dit sluit echter niet uit dat de Netflix-app op dergelijke Apple-apparaten de mogelijkheid om Spatial Audio te decoderen kan implementeren. Dus als de geciteerde bron correct is, bestaat de mogelijkheid dat de bioscoopachtige, op beweging gebaseerde audio alleen op dergelijke mobiele apparaten verschijnt. Dat zou inderdaad best spannend kunnen zijn, maar het is op geen enkele manier een gegeven.

Geschreven door Mike Lowe.