Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vanaf februari 2021 wordt een Premium Netflix-abonnement verhoogd van £ 11,99 naar £ 13,99 - een stijging van £ 2 per maand, wat neerkomt op £ 24 per jaar meer op uw jaarrekening.

Dit heeft alleen invloed op het Premium-abonnement - dat wil zeggen 4K Ultra-HD-kwaliteit met HDR (hoog dynamisch bereik), plus de mogelijkheid om sommige titels te downloaden - terwijl het standaardabonnement (Full HD voor maximaal twee schermen tegelijk) £ 9,99 blijft per maand, en het basisplan (720p voor één scherm) loopt door op £ 5,99 per maand.

De rechtvaardiging van Netflix voor deze prijsstijging is meer investeringen. Verwacht wordt dat het bedrijf in de loop van 2021 $ 19 miljard zal uitgeven - wat een extra $ 2 miljard meer is dan in 2020 - om meer shows van de hoogste kwaliteit naar uw streamingdienstschermen te brengen. Het bedrijf had de prijzen al gestegen in de VS, waar een Premium-abonnement $ 17,99 is en een Standard-abonnement $ 13,99.

Maar wat als u geen zin heeft om £ 13,99 per maand te betalen? Welnu, u kunt alleen downgraden naar Full HD met het standaardplan, als volgt:

• Ga naar Netflix.com in een browser en log in op uw account

• Beweeg over de avatar rechtsboven, selecteer Account in het vervolgkeuzemenu

• Selecteer onder Plan Details de optie Plan wijzigen

• Kies Volgend plan: standaard en de blauwe knop Doorgaan

Dat is het, klus geklaard. Houd er echter rekening mee dat u geen inhoud in een hogere resolutie dan Full HD (1080p) kunt bekijken, wat betekent dat u zowel de 4K-resolutie als de HDR vaarwel zult moeten zwaaien. Je komt ook maximaal uit op twee schermen. Ten slotte kunt u tijdelijk geen inhoud downloaden om later te bekijken, zoals in het toekomstplan.

De keuze is natuurlijk aan jou. Als je geniet van de 4K Netflix-ervaring - en de meeste shows worden nu opgenomen in het Ultra-HD-formaat - en je hebt een 4K-televisie op groot scherm om van de ervaring te genieten, dan raden we je aan om bij het toppakket te blijven. Maar als elke cent telt, is die jaarlijkse besparing misschien de betere keuze voor u - vooral als u op kleinere schermen kijkt waar de Ultra-HD-resolutie sowieso onbetaalbaar kan worden.

Geschreven door Mike Lowe.