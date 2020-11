Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix test een lineair contentkanaal in Frankrijk, wat betekent dat alle kijkers op het kanaal tegelijkertijd naar dezelfde programmering kunnen kijken, aldus een nieuw rapport.

Variety heeft beweerd dat het nieuwe kanaal, Netflix Direct genaamd, bedoeld is voor abonnees van Netflix-streaming. Het zal inhoud uit de Netflix-bibliotheek weergeven, maar in een lineair formaat zoals traditionele kabel- en tv-zenders dat doen. Het bedrijf vertelde Variety naar verluidt dat het Frankrijk koos voor de lancering van Netflix Direct omdat traditionele tv enorm populair is in het land, waar mensen een ontspannen ervaring willen, zodat ze geen shows hoeven te kiezen. zei.

"Misschien ben je niet in de stemming om te beslissen, of ben je nieuw en vind je je weg, of wil je gewoon verrast worden door iets nieuws en anders", legt Netflix uit. Netflix Direct werd op 5 november 2020 gelanceerd in Frankrijk en zou tegen het einde van de maand beschikbaar moeten zijn voor alle negen miljoen abonnees van het land.

Houd er rekening mee dat Netflix functies vaak op kleinere basis test, zoals de recente Shuffle-knop waarmee gebruikers door aanbevolen opties kunnen scrollen.

